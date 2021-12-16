Соглашение по приватизации "Электронмаша" не состоялось

Покупатель должен был уплатить в бюджет почти миллиард гривен.

Компания "Лортен Групп", выигравшая аукцион по приватизации киевского завода "Электронмаш", не подписала договор купли-продажи.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи.

Конечный срок для подписания соглашения истек 13 декабря, о чем на следующий день был составлен соответствующий акт. В системе Prozorro.Продажи аукцион указан как несостоявшийся.

"Лортен групп" должна была заплатить за "Электронмаш" 970 млн. гривен. Владельцем компании является Олег Пиченевский, он родом из Никополя Днепропетровской области.

Фрагмент акта о неподписании договора купли-продажи Электронмаша

Пресс-служба Фонда госимущества сообщила LB.ua, что ГП "Электронмаш" выставят на повторный онлайн-аукцион со стартовой ценой в размере 66,7 млн. грн.

"Лортен групп" к нему не допустят, а уже уплаченный гарантийный взнос компании в размере 6,7 млн. гривен перейдет государству. С начала 2021 года государство получило таким образом более 41 млн грн от гарантийных взносов. С учетом гарантийного взноса от аукциона ГП "Электронмаш" этот показатель составит 48 млн грн.

Госпредприятие "Электронмаш" было создано при СССР на базе завода электронных вычислительных машин. Оно специализировалось на снабжении комплектующих и готовой вычислительной техники и электронной продукции. Здесь, в частности, выпускали персональные компьютеры "Поиск" и "Нивка".

Предприятие также выпускало устройства питания бортовых электросетей городского транспорта: троллейбусов, трамваев, вагонов метрополитена и пассажирских вагонов железной дороги, а также бытовые счетчики газа, контрольно-кассовые аппараты для предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, электронное оборудование для управления ветровыми электрическими установками.

Сейчас его основной актив – это недвижимость, расположенная на Окружной дороге возле ТРЦ "Променада Парк".