Киевсовет в четверг во второй раз попытается рассмотреть решение против Экопарка Осокорки

Заседание городского совета запланировано на 11.00.

Киевсовет в четверг во второй раз попытается рассмотреть решение против Экопарка Осокорки
Фото: facebook.com/pasyuta

На заседании Киевского городского совета в четверг, 16 декабря, могут снова попытаться рассмотреть проект решения, изменяющего позицию города в судах по продлению аренды земли под строительство на месте Экопарка Осокорки.

Об этом сообщило движение "Чесно".

Заседание Киевсовета должно начаться в 11.00, а перед ним соберется регламентная комиссия, которая может пропустить проект или нет.

В случае, если решение будет принято, Киевсовет откажется от обжалования решений о застройке земельных участков на юге Осокорков между озерами и согласится с исковыми требованиями застройщика.

Напомним, что предыдущее заседание Киевсовета состоялось 10 декабря, но на нем депутаты не решились поставить крест на перспективах Экопарка Осокорки.

Напомним, что в 2018 году под давлением общественности Киевсовет проголосовал за создание Экопарка Осокорки и расторжение договора аренды с ООО "Контактбудсервис", которое должно было возводить новый жилмассив "Патриотика на озерах".

Это решение сейчас обжалуется в судах.

Согласно действующему генплану, на территории между озерами Мартышев, Небреж и Тягле должна быть парковая зона. ДПТ, на базе которого подготовлена строительная документация застройки на озерах, разработан на основе проекта генплана 2025 года, который так и не был утвержден Киевсоветом.

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