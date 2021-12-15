На "тысячу за вакцинацию" заявки подали более полумиллиона украинцев за два дня

За первые двое суток тестирования онлайн-услуги выдачи 1000 грн в рамках проекта "еПоддержка" были оформлены более 500 тыс. заявок на выплату.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что за несколько дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам по 1000 гривен.

"Это неплохой старт. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу. А правительство продолжит работать над усовершенствованием программы", - пообещал премьер-министр.

Напомним, 8 декабря закон о направлении средств на программу "еПоддержка" был подписан президентом. 1000 гривен с виртуальных карт можно потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кино, театр, музей, концертный зал или для поездок внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также на приобретение книг.

Зарегистрированные в "Дии" после проверки на соответствие установленным критериям могут открыть виртуальный счет в онлайн-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у участвующего в программе субъекта.

Денежные средства нужно потратить в течение четырех месяцев со дня начисления.

Для получения выплат в программе "Поддержка" на первом этапе необходимо подать заявку в "Дии" до 29 декабря.

В настоящее время тысячу за вакцинацию сначала можно получить только с приложением "Дия".

13 декабря президент Владимир Зеленский заявил о расширении программы. Он пообещал, что пенсионеры смогут потратить тысячу гривен за вакцинацию на социальные нужды.