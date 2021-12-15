На "тысячу за вакцинацию" заявки подали более полумиллиона украинцев за два дня

Банки открыли уже 1,7 млн виртуальных карт.

На "тысячу за вакцинацию" заявки подали более полумиллиона украинцев за два дня
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

За первые двое суток тестирования онлайн-услуги выдачи 1000 грн в рамках проекта "еПоддержка" были оформлены более 500 тыс. заявок на выплату.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что за несколько дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам по 1000 гривен.

"Это неплохой старт. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу. А правительство продолжит работать над усовершенствованием программы", - пообещал премьер-министр.

Напомним, 8 декабря закон о направлении средств на программу "еПоддержка" был подписан президентом. 1000 гривен с виртуальных карт можно потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кино, театр, музей, концертный зал или для поездок внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также на приобретение книг.

Зарегистрированные в "Дии" после проверки на соответствие установленным критериям могут открыть виртуальный счет в онлайн-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у участвующего в программе субъекта.

Денежные средства нужно потратить в течение четырех месяцев со дня начисления.

Для получения выплат в программе "Поддержка" на первом этапе необходимо подать заявку в "Дии" до 29 декабря.

В настоящее время тысячу за вакцинацию сначала можно получить только с приложением "Дия".

13 декабря президент Владимир Зеленский заявил о расширении программы. Он пообещал, что пенсионеры смогут потратить тысячу гривен за вакцинацию на социальные нужды.

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