Налоги в Украине переписали для сферы IT

Верховная Рада Украины приняла решение установить особый налоговый режим для IT-компаний. Значительные послабления коснутся не только самих компаний, но даже их сотрудников.

В Украине ввели специальный режим налогообложения: кого коснется новый закон

IT-компании, которые являются резидентами Дія.Сіті получат значительные налоговые послабления. Условия для самих компаний, а также для сотрудников и привлеченных "со стороны" гиг-специалистов, будут фиксироваться на 25 лет. Однако, нардепы решили постепенно ограничить IT-компаний с ФЛП (физлицами-предпринимателями) вместо штатных сотрудников.

Соответствующий проект закона № 5376 об особом режиме налогообложения для айтишников депутаты Верховной Рады уже одобрили во втором чтении и в целом. За принятие законопроекта проголосовали 285 народных депутатов.

Переходный период с постепенным ограничением на сотрудничество резидентов в Дія.Сіті с ФЛП стартует с 2024 года, до этого компании продолжат работать в обычном режиме.

В Украине ввели специальный режим налогообложения: кого коснется новый закон

Начиная с 2024 года расходы IT-компаний на плательщиков единого налога не должны превышать 50%, а с 2025 данный лимит будет уменьшен до 20%.

Налоги для специалистов в Дія.Сіті составят 22% от минимальной зарплаты в качестве единого социального взноса, 5% - налог на доходы физлиц и еще 1,5% - военный сбор.

Напомним, ранее стало известно, где готовят отличных IT-специалистов, востребованных рынком труда, и как правильно выбрать вуз.


Шевченко Лилия, Тудей

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