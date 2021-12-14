Apple приближается к капитализации в $3 триллиона

Акции техногиганта Apple 13 декабря приблизились к отметке $182,86, которая необходима для достижения рыночной капитализации в $3 триллиона. Об этом сообщает Reuters, передаёт investing.com.

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Apple приближается к $3 триллионам

На прошлой неделе акции Apple Inc. выросли на 11% и в понедельник почти достигли цены, необходимой для оценки компании в $3 триллиона.

После этого бумаги самой дорогой в мире компании упали на 2%. На предмаркете во вторник, 14 ноября, одна акция стоит $176,67 (на момент написания новости).

Динамика роста бумаг

Акции Apple продолжают показывать восходящий тренд. С начала года бумаги выросли более чем на 30%.

Динамика роста акций за 10 лет / Скриншот investing.com

Инвесторы по-прежнему уверены в сохранении спроса на смартфоны и ноутбуки компании, а также такие сервисы как Apple TV и Apple Music.

Рыночная капитализация производителя iPhone выросла с $2 трлн до почти $3 трлн за 16 месяцев.