90% всех биткоинов уже добыли: остальные будут майнить еще 100 лет

На сегодняшний день 90% всех биткоинов уже добыли. Общая эмиссия первой криптомонеты составляет 21 млн. Об этом сообщает CoinDesk, пишут в Telegram-канале Na chasi/Crypto.

90% всех биткоинов уже добыли: остальные будут майнить еще 100 лет
Фото: Pixabay

По данным Glassnode, за все время майнеры добыли 18,89 млн BTC, что составляет 90% от общей эмиссии. Первый биткоин появился 9 января 2009 года, то есть на майнинг такого количества BTC ушло 12 лет.

Остальные 10% будут добывать 119 лет — до февраля 2140 года.

4,7 млн добытых BTC неликвидны

Впрочем, не все монеты есть в обращении. По оценкам Chainalysis, 3,7 млн BTC неликвидны — люди просто потеряли частные ключи от них или умерли.

1 млн биткоинов принадлежит таинственному основателю криптовалюты Сатоши Накамото с самого начала создания сети. Эта сумма остается неприкосновенной.

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