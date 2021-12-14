В Раде поддержали закон о развитии фондового рынка и запрете финансовых пирамид

В парламенте поддержали в первом чтении законопроект №?5865, расширяющий полномочия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Также документ запрещает финансовые пирамиды. Об этом сообщает портал Верховной Рады.

В Раде поддержали закон о развитии фондового рынка и запрете финансовых пирамид

Документ вносит изменения в закон «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков» и в другие законодательные акты по надзору на этих рынках.

Что предлагается законопроектом

  • повышение институционной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, расширение ее полномочий, закрепление в законодательстве гарантий независимости НКЦБФР, в том числе финансовой;
  • усовершенствование законодательных норм по международному сотрудничеству НКЦБФР;
  • построение эффективной системы надзора с целью предотвращения злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынках;
  • внедрение действенных механизмов предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынков, в частности, запрета финансовых пирамид и борьбы с попытками их организации.

«Принятый сегодня в первом чтении законопроект вводит механизмы, направленные на ликвидацию финансовых пирамид, содержит другие очень важные положения, направленные на создание цивилизованного фондового рынка в Украине», — написал в Facebook глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Подробно с проектом закона можно ознакомиться на сайте украинского парламента.

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