В Раде поддержали закон о развитии фондового рынка и запрете финансовых пирамид
В парламенте поддержали в первом чтении законопроект №?5865, расширяющий полномочия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Также документ запрещает финансовые пирамиды. Об этом
Документ вносит изменения в закон «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков» и в другие законодательные акты по надзору на этих рынках.
Что предлагается законопроектом
- повышение институционной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, расширение ее полномочий, закрепление в законодательстве гарантий независимости НКЦБФР, в том числе финансовой;
- усовершенствование законодательных норм по международному сотрудничеству НКЦБФР;
- построение эффективной системы надзора с целью предотвращения злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынках;
- внедрение действенных механизмов предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынков, в частности, запрета финансовых пирамид и борьбы с попытками их организации.
«Принятый сегодня в первом чтении законопроект вводит механизмы, направленные на ликвидацию финансовых пирамид, содержит другие очень важные положения, направленные на создание цивилизованного фондового рынка в Украине», — написал в Facebook глава
Подробно с проектом закона можно ознакомиться на сайте украинского парламента.