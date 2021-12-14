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2021-12-14
Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗС
Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,78 грн/литр и дизтоплива — 23,13 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на середину декабря. Об этом
Фото: pixabay.com
Как изменилась стоимость
Соответственно с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 30,78 грн/л, дизтоплива — 30,13 грн/л.
По сравнению с концом ноября средние цены на бензин и дизтопливо снизились на 10 и 14 копеек соответственно.