Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗС

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,78 грн/литр и дизтоплива — 23,13 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на середину декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗС
Фото: pixabay.com

Как изменилась стоимость

Соответственно с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 30,78 грн/л, дизтоплива — 30,13 грн/л.

По сравнению с концом ноября средние цены на бензин и дизтопливо снизились на 10 и 14 копеек соответственно.

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