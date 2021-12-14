Продал измученную обезьяну за $1,4 миллиона: криптоинвестор неплохо заработал на NFT

Фотограф Джон Кноф в мае купил рисунок обезьяны из коллекции Bored Ape Yacht Club за $320. Через 7 месяцев инвестор перепродал NFT почти за $1,4 млн. Об этом Кноф написал на своей странице в Twitter .

Криптоинвестор приобрел обезьяну, стреляющую красным лучом и курящую трубку, 1 мая, сразу после выпуска коллекции, состоящей из 10 тысяч NFT-токенов, выпущенных на блокчейне Ethereum.

12 декабря ему удалось перепродать рисунок — покупатель выложил за него 347 ETH, что в то время равнялось почти $1,4 млн.

NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club / Скриншот сайта ecryptobulls.com

На данный момент самым дорогим токеном из этой коллекции считается NFT #2087, который был продан в конце сентября за 769 ETH (около $2,27 млн ??по курсу на момент продажи).