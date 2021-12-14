Эксперт прогнозирует рост цен на первичном рынке недвижимости на 10-15%

В 2022 году при благоприятных экономических условиях и существенном росте спроса стоимость жилья на первичном рынке может возрасти на 10?15%. Наибольшие ценовые колебания возможны с апреля по июнь и с октября по декабрь включительно. Об этом заявил Михаил Пидвысоцкий, основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group.

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Рост спроса

По мнению эксперта, с весны следующего года на первичном рынке жилья ожидается существенное увеличение спроса. Однако, как отметил специалист, интерес покупателей будет сосредоточен преимущественно на объектах классов комфорт и комфорт+.

По его мнению, при благоприятной политико-экономической ситуации в стране, в 2022 году только у 30?40% новостроек рост цен будет мотивирован повышенной популярностью у покупателей. Прежде всего, это касается объектов высокого качества с создаваемыми условиями для комфортной жизни и возможностью сохранить средства от обесценения.

«В 2022 году более 60?65% спроса на первичном рынке будет сосредоточено на 1,2-комнатных квартирах площадью до 60 м? именно в объектах классов комфорт и комфорт+, которым присуще высокое качество строительства, а также предусмотрено создание полноценного инфраструктурного комплекса», — рассказал Подвысоцкий.

Что будет с ценами

Эксперт отметил, что ценовая ситуация на первичном рынке также будет зависеть от темпов развития ипотечного кредитования, эффективности законодательных изменений в сфере градостроительства, которые должны гарантировать покупателям безопасное приобретение жилья.

Он убежден: чтобы существенно увеличить спрос на новостройки, доля заключенных с помощью ипотеки сделок должна возрасти до 25?30% от всего объема продаж на первичном рынке жилья.

Специалист напомнил, что по итогам 9 месяцев 2021 года лишь около 0,5% ипотечных сделок на рынке жилья пришлось на первичный рынок, а по программе «Доступная ипотека» чуть более 20% относилось к приобретению жилья в новостройках.

«Развитие ипотеки и законодательное регулирование первичного рынка — связанные между собой процессы. Ведь речь идет не только о доступности ипотеки для граждан, но и о том, чтобы ипотека заработала на „безопасном“ первичном рынке. По оптимистическому сценарию, в ближайшие годы количество выданных ипотечных кредитов для приобретения жилья на первичном рынке может составить 40?50% от общего объема ипотеки, что может спровоцировать новый жилищный бум», — подчеркнул Подвысоцкий.