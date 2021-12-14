Цены на газ в Европе впервые с октября приблизились к $1400

Спотовые цены на газ в Европе 13 декабря 2021 приблизились к отметке 1?400 долларов за тысячу кубометров. В последний раз на этом уровне газ торговался в октябре. Об этом говорится в данных торгов на лондонской бирже ICE.

Цены на газ в Европе впервые с октября приблизились к $1400
Фото: fbc.ua

Торги на бирже

Утром, 13 декабря, цены на газ на хабе TTF в Нидерландах поднялись до отметки $1?381 за тысячу кубометров. Но сейчас рост замедлился, и газ торгуется в районе $1?350 за тысячу кубометров.

Цены на газ на бирже превысили $1300 впервые с октября текущего года.

Причина роста

Цены резко пошли вверх на фоне заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что газопровод «Северный поток-2» пока не может быть введен в эксплуатацию, поскольку не отвечает европейским правилам.

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