Цены на газ в Европе впервые с октября приблизились к $1400

Спотовые цены на газ в Европе 13 декабря 2021 приблизились к отметке 1?400 долларов за тысячу кубометров. В последний раз на этом уровне газ торговался в октябре. Об этом говорится в данных торгов на лондонской бирже ICE.

Фото: fbc.ua

Торги на бирже

Утром, 13 декабря, цены на газ на хабе TTF в Нидерландах поднялись до отметки $1?381 за тысячу кубометров. Но сейчас рост замедлился, и газ торгуется в районе $1?350 за тысячу кубометров. Цены на газ на бирже превысили $1300 впервые с октября текущего года. Причина роста