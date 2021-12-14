Немецкие банки планируют открыть доступ к криптовалютам

Немецкие сберегательные банки (Sparkasse) в следующем году разработают сервис, который позволит их клиентам торговать криптовалютами. Об этом пишет РБК со ссылкой на Stern.

Немецкие банки планируют открыть доступ к криптовалютам
Фото: epravda.com.ua

Что известно

По информации издания, руководство Sparkasse в начале 2022 года одобрит новое криптовалютное направление. После этого банки, обслуживающие около 50 млн клиентов, начнут им предлагать торговлю цифровыми активами, такими как биткоин и Ethereum.

Пилотный проект по торговле криптовалютой планируют начать с нескольких сберегательных касс.

Каждое из 370 подразделений Sparkasse по всей Германии сможет самостоятельно решить, допускать ли своих клиентов к торгам криптолютой или нет.

Предыстория

13 декабря BBVA Switzerland предоставил своим клиентам возможность инвестировать в Ethereum. Швейцарское подразделение банка утверждает, что, по его данным, ранее ни один из европейских банков не предоставлял подобной услуги с альткоином.

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