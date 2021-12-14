Рынки в ожидании заседания ФРС

В понедельник фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,91%, закрыв торги дня на отметке 4?668 пунктов.

Фото: apostrophe.ua

Среди крупнейших компаний США , чья капитализация превышает $200 млрд, лидерами роста стали акции Pfizer Inc., выросшие на 4,5%, и акции компании Coca-Cola, прибавившие за день 2,6%.

Аутсайдерами стали акции NVIDIA Corporation, упавшие в цене на 6,7%, и акции компании Tesla, снизившиеся на 4,9%.

В ожидании заседания ФРС

Американский рынок акций начал неделю со снижения. Главным событием, которое на этой неделе ожидают на Уолл-Стрит, является очередное заседание ФРС США , результаты которого будут оглашены вечером в среду.

На этот раз, в отношении ФРС рынок настроен пессимистично. Инвесторы считают, что заявления ФРС будут более «ястребиными». Регулятор объявит об ускорении процесса по сворачиванию программы по выкупу активов с ранее объявленного темпа в $15 млрд в месяц, до $30 млрд в месяц. В результате этого, текущая действующая программа по выкупу активов на $120 млрд в месяц будет свернута уже весной, тогда как по ранее объявленным планам ее завершение планировалось только к июню.

Ожидание «ястребиных данных» стало причиной отката котировок вниз. Но стоит заметить, что на фоне важности предстоящего заседания ФРС и рисков по ужесточению политики регулятора, снижение рынка было весьма скромным.

За почти два года рынки разучились снижаться, а инвесторы отвыкли продавать акции.

Все ведь прекрасно понимают, что основой для роста рынка в последние почти два года, явилась беспрецедентно мягкая монетарная политика и накачка экономики деньгами. И на фоне выросшей инфляции, все понимают, что денежный дождь подходит к концу, а следовательно, у роста рынка потеряется главный фактор роста.

Но инвесторы не спешат паниковать и продавать ценные бумаги, потому что людям свойственно не воспринимать, изменившееся завтра, пока оно не наступило.

Рекомендации аналитика

Однако я рекомендовал бы не ждать грома, а фиксировать ранее открытие длинные позиции. Риск потерь из-за будущего снижения рынка, сейчас значительно превышает выгоду от потенциального роста.