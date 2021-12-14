10 самых больших экономических рисков 2022 года по версии Bloomberg

Bloomberg перечислил 10 самых больших экономических рисков, которые могут ожидать мир в 2022 году. В его экономических моделях фигурируют штамм омикрон, инфляция и Китай. Об этом пишет The Bell.

10 самых больших экономических рисков 2022 года по версии Bloomberg
Фото: ubr.ua

1. Новые мутации коронавируса

Если подтвердится, что штамм омикрон заразнее дельты, но вызывает менее тяжелое заболевание, это неплохая новость. Экономики перебалансируется ближе к допандемическому состоянию за счет роста сервисов — ритейла, фитнесов, ресторанов — и прибавят 0,4 п.п. к всемирному прогнозу Bloomberg на 2022 год (сейчас — 4,7%).

Однако если появится одновременно более заразный и опасный штамм, динамика мировой экономики будет похожа на второй квартал 2020 года с сокращением до 10% в наиболее чувствительных отраслях.

2. Инфляция в США

Экономисты предусматривали инфляцию на конец этого года около 2%, в то время как сейчас она составляет около 7%. Не исключено, что такая же ошибка произойдет в 2022 году, но пока модели агентства предполагают снижение инфляции в следующем году до 3%. При неблагоприятном сочетании факторов главная экономика мира подойдет поближе к стагфляции.

3. Политика ФРС

Для рынков жесткая политика ФРС означает бедствие, особенно если на них образуются «пузыри». Если в 2022 году регулятор трижды повысит ставку и заявит о готовности дойти до 2,5%, 2023 год США встретят рецессией.

4. Проседание развивающихся рынков

Повышенные ставки США означают приток денег в долларовые активы и отток с развивающихся рынков. Но такие экономики имеют разную степень уязвимости к этому перетоку: он минимальный у Саудовской Аравии, максимальный — у Аргентины, Турции и Бразилии.

5. Проблемы Китая

Если Китай продолжит придерживаться политики «нулевой толерантности» к коронавирусу независимо от штамма, и при этом не уладит тяжелые последствия кризиса в секторе недвижимости, рост китайской экономики в следующем году может замедлиться до 3% против 5,7% базового прогноза. Это повлечет за собой «эффект домино» в мировой экономике и может повлиять на политику ФРС.

6. Нестабильность в Европе

Речь идет не только о Украине, но и о президентских выборах во Франции и Италии. Если в этих ключевых экономиках победят евроскептики, цена заимствования для них повысится, а при спреде суверенного госдолга в 300 базисных пунктов (как в прошлом финансовом кризисе) наступит рецессия. Она способна отобрать у еврозоны не менее 4% от ВВП.

7. Проблемы Brexit

Полномасштабная торговая война между ЕС и Великобританией маловероятна, но проблемы на таможенных границах вполне возможны. Они еще больше поднимут вверх потребительские цены.

8. Свертывание экстренных стимулов

В 2022 году, по оценке UBS, правительства свернут поддержку примерно на 2,5% мирового ВВП. Особенно сильно этот фактор отразится на экономиках Великобритании, Италии, Канады и Японии.

9. Рост цен на еду

Положение с доступностью пищи обещает быть хуже, чем в кризис арабской весны 2011 года, особенно в таких странах, как Судан, Ливан и Алжир. Это означает риск новой нестабильности в макрорегионе.

10. Геополитика

Главный ужасный сценарий — это война сверхдержав. Но на мировую экономику не менее повлияет и новая торговая война между США и Китаем, и новый кризис со снабжением полупроводников из Тайваня. Не стоит недооценивать потенциал регионального напряжения — например, в Турции или Бразилии накануне октябрьских выборов.

«В 2020 году экономический удар пандемии оказался хуже почти всех прогнозов, — резюмирует Bloomberg. — Но так не было в 2021 году, когда многие страны восстанавливались удивительно быстро. Полезно помнить, что и в следующем году что-нибудь может пойти как следует и даже лучше».

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