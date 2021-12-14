10 самых больших экономических рисков 2022 года по версии Bloomberg
1. Новые мутации коронавируса
Если подтвердится, что штамм омикрон заразнее дельты, но вызывает менее тяжелое заболевание, это неплохая новость. Экономики перебалансируется ближе к допандемическому состоянию за счет роста сервисов — ритейла, фитнесов, ресторанов — и прибавят 0,4 п.п. к всемирному прогнозу Bloomberg на 2022 год (сейчас — 4,7%).
Однако если появится одновременно более заразный и опасный штамм, динамика мировой экономики будет похожа на второй квартал 2020 года с сокращением до 10% в наиболее чувствительных отраслях.
2. Инфляция в США
Экономисты предусматривали инфляцию на конец этого года около 2%, в то время как сейчас она составляет около 7%. Не исключено, что такая же ошибка произойдет в 2022 году, но пока модели агентства предполагают снижение инфляции в следующем году до 3%. При неблагоприятном сочетании факторов главная экономика мира подойдет поближе к стагфляции.
3. Политика ФРС
Для рынков жесткая политика ФРС означает бедствие, особенно если на них образуются «пузыри». Если в 2022 году регулятор трижды повысит ставку и заявит о готовности дойти до 2,5%, 2023 год США встретят рецессией.
4. Проседание развивающихся рынков
Повышенные ставки США означают приток денег в долларовые активы и отток с развивающихся рынков. Но такие экономики имеют разную степень уязвимости к этому перетоку: он минимальный у Саудовской Аравии, максимальный — у Аргентины, Турции и Бразилии.
5. Проблемы Китая
Если Китай продолжит придерживаться политики «нулевой толерантности» к коронавирусу независимо от штамма, и при этом не уладит тяжелые последствия кризиса в секторе недвижимости, рост китайской экономики в следующем году может замедлиться до 3% против 5,7% базового прогноза. Это повлечет за собой «эффект домино» в мировой экономике и может повлиять на политику ФРС.
6. Нестабильность в Европе
Речь идет не только о Украине, но и о президентских выборах во Франции и Италии. Если в этих ключевых экономиках победят евроскептики, цена заимствования для них повысится, а при спреде суверенного госдолга в 300 базисных пунктов (как в прошлом финансовом кризисе) наступит рецессия. Она способна отобрать у еврозоны не менее 4% от ВВП.
7. Проблемы Brexit
Полномасштабная торговая война между ЕС и Великобританией маловероятна, но проблемы на таможенных границах вполне возможны. Они еще больше поднимут вверх потребительские цены.
8. Свертывание экстренных стимулов
В 2022 году, по оценке UBS, правительства свернут поддержку примерно на 2,5% мирового ВВП. Особенно сильно этот фактор отразится на экономиках Великобритании, Италии, Канады и Японии.
9. Рост цен на еду
Положение с доступностью пищи обещает быть хуже, чем в кризис арабской весны 2011 года, особенно в таких странах, как Судан, Ливан и Алжир. Это означает риск новой нестабильности в макрорегионе.
10. Геополитика
Главный ужасный сценарий — это война сверхдержав. Но на мировую экономику не менее повлияет и новая торговая война между США и Китаем, и новый кризис со снабжением полупроводников из Тайваня. Не стоит недооценивать потенциал регионального напряжения — например, в Турции или Бразилии накануне октябрьских выборов.
«В 2020 году экономический удар пандемии оказался хуже почти всех прогнозов, — резюмирует Bloomberg. — Но так не было в 2021 году, когда многие страны восстанавливались удивительно быстро. Полезно помнить, что и в следующем году что-нибудь может пойти как следует и даже лучше».