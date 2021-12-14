Акции Delta Air Lines упали на 4%. Причина — инвестиции в партнерские авиакомпании

13 декабря акции американской авиакомпании Delta Air Lines упали в моменте на 4,58%, до $36,42 за бумагу. По состоянию на 19:24 котировки замедлили падение до 3,51%, цена акции составила $36,84. Об этом свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской фондовой биржи, пишет РБК.

Акции Delta Air Lines упали на 4%. Причина — инвестиции в партнерские авиакомпании
Фото: sharespro

Причина падения

Падение акций произошло на фоне новостей о том, что Delta Air Lines инвестирует $1,2 млрд в три партнерские авиакомпании. Перевозчик рассчитывает извлечь выгоду из восстановления спроса на международные путешествия. Об этом сообщает Bloomberg.

Delta Air Lines намерена довести до 20% свою долю в Grupo Aeromexico и владеть долей 10% в Latam Airlines. Delta Air Lines расширила маркетинговое партнерство с Latam и поддержала реорганизацию Aeromexico в связи с банкротством.

Virgin Atlantic получила ?400 млн ($530 млн) новых инвестиций от акционеров Virgin Group и Delta Air Lines для укрепления баланса и погашения долга. Инвестиции в размере ?196 млн ($259,45 млн) поступили от Delta Air Lines, при этом американскому авиаперевозчику по-прежнему принадлежит 49% компании.

Инвестиции «Минфина»

Напомним, в марте этого года в рамках своего инвестиционного проекта «Минфин» купил 2 акции одного из крупнейших американских авиаперевозчиков Delta Air Lines. В то время стоимость одной акции составляла $50,67 — на 11% ниже, чем до коронакризиса.

В момент покупки стоимость акций авиаперевозчиков как раз восстанавливалась после более глубокого проседания. Однако вскоре после нашей покупки они опять просели. Почти все время, пока Delta Air Lines находится в портфеле «Минфина», акции компании были в «красной зоне».

Из-за распространения штамма коронавируса Омикрон акции Delta Air Lines упали еще сильнее. Сейчас они на 23,04% дешевле, чем в момент покупки «Минфином».

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