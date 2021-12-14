У monobank появился конкурент на рынке: тарифы Bitsa
На украинский рынок вошел цифровой банк Bitsa, который может составить конкуренцию monobank. Новое мобильное приложение предлагает своим клиентам выгодные тарифы и кэшбек, а также открывает возможности для торговли криптовалютой.
За период тестирования цифрового приложения Bitsa летом 2021 года его установили почти 50 000 украинцев, и около 10 000 человек уже стали постоянными клиентами международного банка.
Теперь новые клиенты банка Bitsa могут открыть только виртуальную карту, но вскоре смогут получить и реальную физичку карту. Открытие карты, как и ее обслуживание и пополнение, для украинцев абсолютно бесплатное.
- кэшбек на приобретенные товары и услуги – до 20%;
- снятие наличных – комиссия до 0,15%;
- оплата коммуналки – комиссия 1 грн;
- переводы по Украине и за границу – комиссия 1 грн;
- кредиты до 300 тыс. грн – 0,1% с 5-месячным льготным периодом.
Покупать криптовалюту клиенты Bitsa могут из CoinMarketCap прямо в мобильном приложении. Банк гарантирует прозрачность всех торговых операций и транзакций, поскольку строго контролирует источники поступления средств на счета своих клиентов.
Для повышения уровня безопасности операций в приложении при установке Bitsa пользователь обязан пройти процедуру верификации с помощью сервиса Sumsub.
Напомним, вакцинированные украинцы могут открыть в monobank специальную банковскую карту, на которую будет перечислено 1000 гривен.