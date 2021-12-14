У monobank появился конкурент на рынке: тарифы Bitsa

На украинский рынок вошел цифровой банк Bitsa, который может составить конкуренцию monobank. Новое мобильное приложение предлагает своим клиентам выгодные тарифы и кэшбек, а также открывает возможности для торговли криптовалютой.

У monobank появился конкурент на рынке: какие тарифы и кэшбек предлагают украинцам

За период тестирования цифрового приложения Bitsa летом 2021 года его установили почти 50 000 украинцев, и около 10 000 человек уже стали постоянными клиентами международного банка.

Теперь новые клиенты банка Bitsa могут открыть только виртуальную карту, но вскоре смогут получить и реальную физичку карту. Открытие карты, как и ее обслуживание и пополнение, для украинцев абсолютно бесплатное.

У monobank появился конкурент на рынке: какие тарифы и кэшбек предлагают украинцам
Руководство Bitsa обнародовало тарифы на самые популярные услуги:

  • кэшбек на приобретенные товары и услуги – до 20%;
  • снятие наличных – комиссия до 0,15%;
  • оплата коммуналки – комиссия 1 грн;
  • переводы по Украине и за границу – комиссия 1 грн;
  • кредиты до 300 тыс. грн – 0,1% с 5-месячным льготным периодом.

Покупать криптовалюту клиенты Bitsa могут из CoinMarketCap прямо в мобильном приложении. Банк гарантирует прозрачность всех торговых операций и транзакций, поскольку строго контролирует источники поступления средств на счета своих клиентов.

Для повышения уровня безопасности операций в приложении при установке Bitsa пользователь обязан пройти процедуру верификации с помощью сервиса Sumsub.

Напомним, вакцинированные украинцы могут открыть в monobank специальную банковскую карту, на которую будет перечислено 1000 гривен.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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