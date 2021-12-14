Нацбанк разрешил Ярославскому получить контроль над страховой компанией «Оранта»

Нацбанк 10 декабря согласовал Александру Ярославскому опосредованное владение 50,1% голосующих акций (50,00% уставного капитала) Национальной страховой компании «Оранта», а ООО «НС-Финанс» — прямое владение акциями. Об этом сообщили в НБУ, передает Интерфакс-Украина.

АМКУ согласовал первым

АМКУ 18 ноября предоставило ООО «НС-Финанс» разрешение на приобретение акций НАСК «Оранта», что обеспечило превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

В сентябре Центральный депозитарий ценных бумаг сообщил, что ООО «НС-Финанс», которому принадлежало 24,941% акций НАСК «Оранта», увеличило свой пакет до 49,890% акций, уточняет Интерфакс-Украина.

АМКУ 16 сентября предоставил ООО «НС-Финанс» разрешение на приобретение акций НАСК «Оранта», что обеспечит превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.

Согласно Единому государственному реестру юридических, физических лиц-предпринимателей, ООО «НС-Финанс» зарегистрировано в ноябре 2020 года. Основным бенефициарием с правом голоса 99,99% Александр Ярославский.

Что известно об «Оранте»

«Оранта» является правопреемником «Укргосстраха», основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году «Укргосстрах» был преобразован, его учредителем со стороны государства выступил Фонд госимущества Украины (ФГИ).

В 2007 году ФГИ продал инвестору последний пакет акций, находящийся в государственной собственности.

По данным на сайте страховщика, на 16 июня его крупнейшим акционером был казахский «БТА Банк» (35,17%), ООО «НС Финанс» на эту дату полагалось 24,94%. Еще 9,95% акций компании контролировало ООО «Частная инвестиционная компания» Алексея Коваленко, крупные пакеты акций также были оформлены на три кипрских компании — ChilWell Limited (9,99%), Visiline Limited (9,42%) и Cesavelios Holdings Ltd (5,62%).