На аукционе ОВГЗ 14 декабря Минфин разместит валютные и гривневые облигации

Минфин готовит к размещению 9 выпусков гособлигаций — два в валюте. Об этом сообщает сайт министерства.

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На момент написания новости инвесторам предлагают купить следующие бумаги: на 70, 196, 364, 490, 686, 1050 и 1610 дней в гривне и на 351 в евро и 659 дней в долларах.

Доходность этих выпусков пока неизвестна.

Следует подчеркнуть, что Минфин может снять с аукциона некоторые выпуски после консультации с первичными дилерами.

Напомним, что на первом аукционе ОВГЗ в декабре Минфину удалось привлечь в бюджет 16 млрд. грн. Наиболее популярны были короткие бумаги под 10,7% и 11,7% годовых.