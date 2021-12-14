Впервые швейцарский банк предложил клиентам инвестиции в Ethereum

BBVA Switzerland предоставил своим клиентам возможность инвестировать в Ethereum. Об этом говорится в сообщении банка, пишет РБК.

Впервые швейцарский банк предложил клиентам инвестиции в Ethereum

Швейцарское подразделение банка утверждает, что, по его данным, ранее ни один из европейских банков не предоставлял подобной услуги с альткоином.

Что предлагает банк

В приложении банка можно автоматически конвертировать Ethereum в евро или доллары США.

BBVA Switzerland планирует продолжить развивать криптовалютный сервис, поскольку он пользуется спросом у клиентов.

Предыстория

Клиенты швейцарского подразделения BBVA получили возможность покупать, продавать и хранить биткоины 21 июня. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) — один из крупнейших банков в Испании с активами на $856 млрд.

BBVA работает в Турции, Перу, Венесуэле, Колумбии, Швейцарии и других странах.

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