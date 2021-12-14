Кэти Вуд: Цена биткоина может подняться до $550 тысяч

Цена первой криптовалюты может вырасти еще на $500 тысяч благодаря активности институционалов. Такое мнение высказала основатель Ark Invest Кэти Вуд в интервью CNBC , пишет cryptocurrency.tech.

Фото: cnbc.com

Что говорит Вуд

По словам Кэти Вуд, такие инвесторы ищут не связанные с традиционными классами активов возможности и переходят на криптовалюту «прямо сейчас».

«Причина, по которой это происходит, в некоторой степени заключается в том, что это новый класс активов с отличными от других активов корреляциями», — подчеркнула Вуд.

Если институционалы выделят примерно 5% своего портфеля на биткоин, это добавит $500?000 к текущей его цене, допустила она.

«Институциональные менеджеры должны смотреть на новые классы активов с низкими корреляциями, что является ключом к диверсификации и святым Граалем с точки зрения распределения активов», — заключила основатель Ark Invest. Стоимость биткоина 13 декабря Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты 13 декабря по состоянию на 15.58 составляет $48?424 за монету.

Падение биткоина

9 декабря цена биткоина провалила уровень $50?000. Падение котировок происходило на фоне продолжающихся проблем двух крупнейших китайских застройщиков.