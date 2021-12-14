Рада проголосовала законопроект об упрощенном налогообложении резидентов Дия Сити

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5376, вносящий изменения в Налоговый кодекс по стимулированию развития цифровой экономики в Украине.

Документ вводит ряд мер по стимулированию развития IT-индустрии, говорится в пояснительной записке. Член Регламентного комитета Павел Фролов в блоге на "Цензор нет" объяснил, что этот законопроект предусматривает спецрежим налогообложения резидентов Дии Сити для привлеченных ими гиг-специалистов. Этот режим подразумевает налог на доход физических лиц 5%; ЕСВ будет считаться от минимальной зарплаты; резиденты Дии Сity могут выбирать, какой корпоративный налог платить — налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал (НВК) по ставке 9%; военный сбор составит 1,5%.

Законопроект распространяется только на резидентов Дия Сити, а не на IT-отрасль в целом. Фролов также отметил, что документ не отвечает принципу единого подхода к установлению налогов и сборов в сочетании с принципом равенства всех плательщиков перед законом.

Согласно сайту проекта, Дия Сити – это специальный правовой режим для IT-индустрии, который позволит создать в Украине самый мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе.

Напомним, в июле этого года парламент принял создание "виртуальной ("свободной") экономической зоны" со специальным режимом налогообложения для отдельных предприятий и предпринимателей.