Новостей.COM ⇒
2021-12-14
JPMorgan оштрафован на $200 миллионов. Причина — слежка за сотрудниками
Банк JPMorgan оштрафован на $200 млн по решению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Об этом
Фото: focus.ua
Что известно
Как отмечает издание, сумма пока не окончательная, и, по данным источников, есть вероятность, что она изменится — теперь это зависит от решения SEC. Представители банка и обоих ведомств отказались от комментариев.
Предыстория
Этим летом руководство JPMorgan направило сотрудникам указания перечитать свои переписки в сети начиная с 2018 года и выбрать оттуда все фрагменты, связанные с работой.
Позже банк объяснил это беспокойством за использование сотрудниками каналов связи, не одобренных топ-менеджментом.