JPMorgan оштрафован на $200 миллионов. Причина — слежка за сотрудниками

Банк JPMorgan оштрафован на $200 млн по решению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Об этом сообщает Bloomberg.

JPMorgan оштрафован на $200 миллионов. Причина — слежка за сотрудниками
Фото: focus.ua

Что известно

Как отмечает издание, сумма пока не окончательная, и, по данным источников, есть вероятность, что она изменится — теперь это зависит от решения SEC. Представители банка и обоих ведомств отказались от комментариев.

Предыстория

Этим летом руководство JPMorgan направило сотрудникам указания перечитать свои переписки в сети начиная с 2018 года и выбрать оттуда все фрагменты, связанные с работой.

Позже банк объяснил это беспокойством за использование сотрудниками каналов связи, не одобренных топ-менеджментом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Парниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукцииПарниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукции
Словацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на ЗакарпатьеСловацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на Закарпатье
Укрзализныця закупила у частной фирмы унитазы для вагонов по 300 тысяч гривенУкрзализныця закупила у частной фирмы унитазы для вагонов по 300 тысяч гривен
Налоговая амнистия: у граждан проверят все доходы за четверть столетияНалоговая амнистия: у граждан проверят все доходы за четверть столетия
Торговая сеть АТБ показала стоимость пластиковых пакетовТорговая сеть АТБ показала стоимость пластиковых пакетов
Блок рекламы


Похожие новости
Омикрон может стать концом пандемии, инвесторам стоит выкупать провал — аналитики JPMorganОмикрон может стать концом пандемии, инвесторам стоит выкупать провал — аналитики JPMorgan
Google выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налогаGoogle выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налога
Рефинанс НБУ. Два банка получили 425 миллионовРефинанс НБУ. Два банка получили 425 миллионов
МВФ согласовал выделение Украине $700 миллионов, - ШмыгальМВФ согласовал выделение Украине $700 миллионов, - Шмыгаль
Китайские техногиганты не сообщили о 43 сделках, за что и были оштрафованыКитайские техногиганты не сообщили о 43 сделках, за что и были оштрафованы
"Электронмаш" продали за 970 миллионов гривен"Электронмаш" продали за 970 миллионов гривен
JPMorgan ограничит торговлю акций связанных с каннабисом компанийJPMorgan ограничит торговлю акций связанных с каннабисом компаний
Укрэнерго размещает «зеленые» евробонды на $825 миллионовУкрэнерго размещает «зеленые» евробонды на $825 миллионов
Нацбанк выдал одному банку «рефинанс» на 180 миллионовНацбанк выдал одному банку «рефинанс» на 180 миллионов
Взлет биткоина. Аналитик спрогнозировал рост цены криптовалюты до $200 тысячВзлет биткоина. Аналитик спрогнозировал рост цены криптовалюты до $200 тысяч
Последние новости
Подгружаем последние новости