JPMorgan оштрафован на $200 миллионов. Причина — слежка за сотрудниками

Банк JPMorgan оштрафован на $200 млн по решению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно

Как отмечает издание, сумма пока не окончательная, и, по данным источников, есть вероятность, что она изменится — теперь это зависит от решения SEC. Представители банка и обоих ведомств отказались от комментариев.

Предыстория

Этим летом руководство JPMorgan направило сотрудникам указания перечитать свои переписки в сети начиная с 2018 года и выбрать оттуда все фрагменты, связанные с работой.

Позже банк объяснил это беспокойством за использование сотрудниками каналов связи, не одобренных топ-менеджментом.