Турецкую лиру снова «штормит». Валюта обновила исторический минимум

Турецкая лира достигла нового рекорда — 14,99 за один доллар. Падение валюты происходит на фоне смягчения политики центробанка при высокой инфляции — более 21%. Об этом сообщает Reuters, передает investing.com.

Лира снова падает

Турецкая лира в понедельник, 13 декабря, в очередной раз обновила рекордный минимум из-за того, что центробанк страны в очередной раз планирует (в четверг 16 декабря) снизить учетную ставку — на 100 базисных пунктов до 14%. Этого требует президент Реджеп Эрдоган.

Лира опустилась до исторического минимума в 14,99 за доллар, но затем восстановила часть потерь. На момент написания новости за 1 доллар просят 14,23 лиры.

Как президент Турции влияет на курс

Эрдоган регулярно вступается за политику низких ставок. По мнению президента, это необходимо для стимулирования роста, экспорта и кредитования. Правительство, регуляторы и ассоциация банков объединились вокруг того, что Эрдоган называет новой экономической моделью, передает Reuters.

Аналитики банка Barclays считают, что власти Турции намерены продолжить смягчение политики, поскольку считают повышенную инфляцию, которая в ноябре достигла трехлетнего максимума в 21,31%, временной, а волатильность лиры — иррациональной.

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