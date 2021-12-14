Турецкую лиру снова «штормит». Валюта обновила исторический минимум
Турецкая лира достигла нового рекорда — 14,99 за один доллар. Падение валюты происходит на фоне смягчения политики центробанка при высокой инфляции — более 21%. Об этом сообщает Reuters, передает investing.com.
Лира снова падает
Турецкая лира в понедельник, 13 декабря, в очередной раз обновила рекордный минимум из-за того, что центробанк страны в очередной раз планирует (в четверг 16 декабря) снизить учетную ставку — на 100 базисных пунктов до 14%. Этого требует президент Реджеп Эрдоган.
Лира опустилась до исторического минимума в 14,99 за доллар, но затем восстановила часть потерь. На момент написания новости за 1 доллар просят 14,23 лиры.
Как президент Турции влияет на курс
Эрдоган регулярно вступается за политику низких ставок. По мнению президента, это необходимо для стимулирования роста, экспорта и кредитования. Правительство, регуляторы и ассоциация банков объединились вокруг того, что Эрдоган называет новой экономической моделью, передает Reuters.
Аналитики банка Barclays считают, что власти Турции намерены продолжить смягчение политики, поскольку считают повышенную инфляцию, которая в ноябре достигла трехлетнего максимума в 21,31%, временной, а волатильность лиры — иррациональной.
Предыстория
- С сентября центральный банк Турции снизил учетную ставку на 400 базовых пунктов до 15%.
- 25 октября лира упала до рекордно низкого уровня (на тот момент) в 9,85 по отношению к доллару. Это произошло после того, как Эрдоган заявил, что распорядился выслать послов США и девяти других западных стран.
- 23 ноября Эрдоган заявил, что выиграет «экономическую войну за независимость» и это заявление мгновенно обрушило курс лиры до 12,49 за доллар.
- С начала ноября лира обвалилась на 31%.