Из-за сбоя в Ощадбанке его клиенты не могли воспользоваться сервисом BankID

Клиенты государственного Ощадбанка массово жалуются на невозможность идентифицироваться с помощью сервиса BankID. Соответствующие жалобы на портал «Минфин» начали поступать со вчерашнего дня (12 декабря).

Экзамен не сдан

Так, пользователь под ником West339 пожаловался на невозможность идентификации для сдачи экзамена по украинскому языку. BankID выдает ошибку: «Код ошибки: 400. Описание ошибки: Отсутствует сертификат на аппаратном носителе ключей. Обратитесь в Ваш банк»

«Теперь я, записанная на экзамен, не могу авторизироваться и пройти тестирование. И даже не могу войти в свой кабинет, чтобы отказаться от экзамена. Следствие — пересдача экзамена только через 4 месяца! Очень дорого стоят сбои в работе системы Ощада. Исправьте, пожалуйста, работу системы!!!» — написала West339

Пока не починили

Из ответа банка понятно, что проблема не решена до сих пор.

«Очень жаль, что сложилась такая ситуация с экзаменом. Действительно, имела место временная техническая проблема. Специалисты уже работают над разрешением ситуации. Извиняемся за неудобства», — отметил представитель Ощадбанка.

Справка

Система BankID НБУ — это государственная система удаленной идентификации, которая обеспечивает передачу персональных данных пользователей от банка, в котором открыт счет, к субъекту, предоставляющему пользователю услугу.

Позже в Ощадбанке сообщили «Минфину», что сбой устранен!