Из-за сбоя в Ощадбанке его клиенты не могли воспользоваться сервисом BankID

Клиенты государственного Ощадбанка массово жалуются на невозможность идентифицироваться с помощью сервиса BankID. Соответствующие жалобы на портал «Минфин» начали поступать со вчерашнего дня (12 декабря).

Из-за сбоя в Ощадбанке его клиенты не могли воспользоваться сервисом BankID

Экзамен не сдан

Так, пользователь под ником West339 пожаловался на невозможность идентификации для сдачи экзамена по украинскому языку. BankID выдает ошибку: «Код ошибки: 400. Описание ошибки: Отсутствует сертификат на аппаратном носителе ключей. Обратитесь в Ваш банк»

«Теперь я, записанная на экзамен, не могу авторизироваться и пройти тестирование. И даже не могу войти в свой кабинет, чтобы отказаться от экзамена. Следствие — пересдача экзамена только через 4 месяца! Очень дорого стоят сбои в работе системы Ощада. Исправьте, пожалуйста, работу системы!!!» — написала West339

Пока не починили

Из ответа банка понятно, что проблема не решена до сих пор.

«Очень жаль, что сложилась такая ситуация с экзаменом. Действительно, имела место временная техническая проблема. Специалисты уже работают над разрешением ситуации. Извиняемся за неудобства», — отметил представитель Ощадбанка.

Справка

Система BankID НБУ — это государственная система удаленной идентификации, которая обеспечивает передачу персональных данных пользователей от банка, в котором открыт счет, к субъекту, предоставляющему пользователю услугу.

Позже в Ощадбанке сообщили «Минфину», что сбой устранен!

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