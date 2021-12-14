Инфляция в Украине. В Нацбанке рассказали, что происходит с ценами

Потребительская инфляция в ноябре 2021 года в годовом измерении замедлилась до 10,3% (с 10,9% в октябре). Но цены в месячном измерении выросли на 0,8%. Об этом говорится в комментарии НБУ.

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Инфляция замедляется

Как отмечает регулятор в комментарии, потребительская инфляция ожидаемо продолжает замедляться, но до сих пор остается выше прогнозируемой. По данным НБУ, это обусловлено удорожанием энергоресурсов и сырья, а также увеличением расходов бизнеса на оплату труда.

Базовая инфляция в ноябре незначительно ускорилась (до 7,7% г/г с 7,6% г/г в октябре).

Что происходит с ценами

Подорожали обработанные продовольственные товары — на 13,3% г/г, в том числе макароны, хлеб, молочные и мясные продукты. Благодаря новому урожаю снизились темпы роста цены на подсолнечное масло.

Снизились темпы роста цен на фрукты и овощи. В частности, яблоки и цитрусовые продолжали дешеветь, снизились и цены на помидоры, а подорожание огурцов замедлилось. Продолжают снижаться темпы роста цен на сахар из-за высокого урожая сахарной свеклы.

В то же время ускорились темпы роста стоимости услуг — 10,1 г/г (подорожали услуги кинотеатров, спортзалов, гостиниц, химчисток и заведений общепита). Рост цен на топливо незначительно замедлился (до 33,6% г/г).

Предыстория

НБУ 9 декабря повысил учетную ставку с 8,5% до 9% годовых и дал прогноз по инфляции. Нацбанк прогнозирует ее снижение в конце этого года до 10% (ранее ожидали 9,6%) и до 5% — в течение 2022 года.

Напомним, что в сентябре инфляция ускорилась до 11% (в августе — 10,2%).