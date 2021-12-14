Украинцы жалуются, что банки не хотят открывать им спецсчета для одноразовых деклараций — НБУ

Украинцы, которые хотели воспользоваться одноразовым добровольным декларированием, жалуются в Национальный банк из-за отказа банков в открытии специальных счетов. Об этом говорится в письме НБУ от имени и. о. главы Нацбанка Юрия Гелетия к банкам.

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В чем причина

Как отмечается в письме регулятора к банкам, в НБУ поступают обращения от граждан, которые хотели воспользоваться одноразовым добровольным декларированием и обращались в банки для открытия специальных счетов лично, но получили отказ.

Как выяснилось, работники банка не владеют информацией о порядке открытия специальных счетов для декларирования.

Поручение НБУ

«Банки должны безотлагательно принять меры и обеспечить предоставление необходимой информации об открытии спецсчетов для размещения наличных средств и/или банковских металлов с целью одноразового добровольного декларирования работникам банков», — говорится в письме.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что 1 сентября 2021 года стартовало одноразовое (специальное) добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года.

Для выполнения программы добровольного декларирования, или так называемой «налоговой амнистии» участники должны открыть в банке специальный счет и перечислить на него деньги и банковские металлы.

В середине июня Верховная Рада приняла закон №?1539-IX (законопроект №?5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Президент Владимир Зеленский вернул документ с подписью 19 июля, а вступил в силу с 21 июля текущего года.

Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но с которых не были уплачены налоги.