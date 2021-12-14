Украинцы жалуются, что банки не хотят открывать им спецсчета для одноразовых деклараций — НБУ

Украинцы, которые хотели воспользоваться одноразовым добровольным декларированием, жалуются в Национальный банк из-за отказа банков в открытии специальных счетов. Об этом говорится в письме НБУ от имени и. о. главы Нацбанка Юрия Гелетия к банкам.

Украинцы жалуются, что банки не хотят открывать им спецсчета для одноразовых деклараций — НБУ
Фото: flickr.com

В чем причина

Как отмечается в письме регулятора к банкам, в НБУ поступают обращения от граждан, которые хотели воспользоваться одноразовым добровольным декларированием и обращались в банки для открытия специальных счетов лично, но получили отказ.

Как выяснилось, работники банка не владеют информацией о порядке открытия специальных счетов для декларирования.

Поручение НБУ

«Банки должны безотлагательно принять меры и обеспечить предоставление необходимой информации об открытии спецсчетов для размещения наличных средств и/или банковских металлов с целью одноразового добровольного декларирования работникам банков», — говорится в письме.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что 1 сентября 2021 года стартовало одноразовое (специальное) добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года.

Для выполнения программы добровольного декларирования, или так называемой «налоговой амнистии» участники должны открыть в банке специальный счет и перечислить на него деньги и банковские металлы.

В середине июня Верховная Рада приняла закон №?1539-IX (законопроект №?5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Президент Владимир Зеленский вернул документ с подписью 19 июля, а вступил в силу с 21 июля текущего года.

Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но с которых не были уплачены налоги.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Парниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукцииПарниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукции
Словацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на ЗакарпатьеСловацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на Закарпатье
Укрзализныця закупила у частной фирмы унитазы для вагонов по 300 тысяч гривенУкрзализныця закупила у частной фирмы унитазы для вагонов по 300 тысяч гривен
Налоговая амнистия: у граждан проверят все доходы за четверть столетияНалоговая амнистия: у граждан проверят все доходы за четверть столетия
Торговая сеть АТБ показала стоимость пластиковых пакетовТорговая сеть АТБ показала стоимость пластиковых пакетов
Блок рекламы


Похожие новости
Центробанки уже давно должны были отказаться от «ультралиберальной» политики — экономистЦентробанки уже давно должны были отказаться от «ультралиберальной» политики — экономист
Украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту до конца 2021 годаУкраинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту до конца 2021 года
В 2021 году украинцы взяли микрокредиты на рекордные 49 млрд гривенВ 2021 году украинцы взяли микрокредиты на рекордные 49 млрд гривен
Госбанки не удастся продать с прибылью — инвестбанкирГосбанки не удастся продать с прибылью — инвестбанкир
Банки заработали более 58 миллиардов гривен с начала года — НБУБанки заработали более 58 миллиардов гривен с начала года — НБУ
Плюс миллиард за октябрь. Украинцы второй месяц подряд несут деньги в банкиПлюс миллиард за октябрь. Украинцы второй месяц подряд несут деньги в банки
Полностью привитые от ковида украинцы получат по 1000 гривень, - ЗеленскийПолностью привитые от ковида украинцы получат по 1000 гривень, - Зеленский
Toshiba поделят на три компании: так хотят успокоить инвесторовToshiba поделят на три компании: так хотят успокоить инвесторов
Украинцы в 2020 году потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарстваУкраинцы в 2020 году потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарства
Украинцы начали использовать больше электроэнергии в 2021 годуУкраинцы начали использовать больше электроэнергии в 2021 году
Последние новости
Подгружаем последние новости