Бюджет Киева на 2022 год предусматривает 69 миллиардов доходов

Киевский городской совет одобрил бюджет столицы на 2022 год с запланированными доходами в размере 69 млрд грн, что на 14% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в сообщении КГГА.

Фото: kyivcity.gov.ua

«За» соответствующий проект бюджета в четверг проголосовали 108 депутатов.

Главные цифры бюджета

Доходы столицы запланированы в сумме 69 млрд грн, из них 8,9 млрд грн — субвенция и дотация из государственного бюджета.

При этом доходы общего фонда бюджета запланированы в сумме 62,5 млрд грн, что на 2,3 млрд грн больше, чем в прошлом году. Ожидаемые доходы специального фонда составляют 6,5 млрд грн.

«Основные источники финансирования в 2022 году: налог на прибыль физических лиц — 30,6 млрд грн, единый налог — 9 млрд грн, налог на имущество — 7,2 млрд грн, налог на прибыль предприятий — 5,8 млрд грн», — сообщил директор департамента финансов КГГА Владимир Репик.

Согласно документу, расходы составляют 67 млрд грн, в том числе расходы общего фонда — 49 млрд грн, специального — 18 млрд грн.

На развитие образования в столице в бюджете на 2022 год предусмотрено 26,4 млрд грн, что составляет 39% расходов бюджета. На транспорт, дорожное хозяйство и связь направят 12,9 млрд грн.

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения составит по 8% расходов бюджета (5,7 млрд грн и 5,9 млрд грн соответственно). На отрасль культуры и искусства предусмотрено 1,5 млрд грн, на физическую культуру и спорт — 1,4 млрд грн.

Предыстория

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский получил закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» и подписал его в тот же день.

Напомним, что 1 декабря Кабмин одобрил и передал в Раду проект госбюджета-2022. 2 декабря Рада приняла бюджет во втором чтении и целом. В общей сложности за бюджет на 2022 год проголосовали 268 народных депутатов.

Как сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики, по сравнению с 1 чтением в бюджете увеличены доходы на 54,7 млрд грн (по общему фонду на 50 млрд грн и специальному фонду на 4,7 млрд грн).