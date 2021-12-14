Бюджет недополучил 6 миллиардов от лицензий на игорный бизнес — Опендатабот

По состоянию на ноябрь 2021 года государство заработало 1,34 млрд грн дохода от продажи лицензий на игорный бизнес. Это всего 18% от запланированных доходов в 7,4 млрд грн. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Фото: nta.ua

Легализация бизнеса

В августе 2020 года вступил в силу закон, легализовавший игорный бизнес в Украине. Его цель заключалась в поступлении дополнительных денег в бюджет, которые направили бы на поддержку медицины, спорта и культуры в Украине.

Таким образом, в 2021 году бюджет должен пополниться на 7,4 млрд грн от продажи лицензий на азартные игры.

Комиссия по азартным играм КРАИЛ начала выдавать первые лицензии в феврале 2021 года.

По состоянию на ноябрь этого года больше доходов было получено от продажи лицензий на организацию азартных игр в игровых залах казино (360 млн грн) и в сети интернет (304 млн грн), а также от установки игровых автоматов — 309 млн грн.

Сейчас в бюджет поступило всего 18% от запланированного дохода — недополучение составило 6 млрд грн.

Крупнейшие бренды

В Украине зарегистрировано 28 брендов-организаторов азартных игр.

Где больше всего заведений азартных игр

Среди городов Украины лидером по количеству заведений азартных игр Киев — в столице расположено 10 залов игровых автоматов и 4 казино. За ним следуют Львов с 6 залами игровых автоматов и 1 казино и Харьков с 5 залами игровых автоматов и 1 казино. В Одессе работают 4 зала игровых автоматов и 1 казино.

Напомним

2 февраля Комиссия по регулированию игорного бизнеса выдала первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино онлайн ООО «Спейсикс» (ТМ Космолот).

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров создаст государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки, который будет пополняться средствами платы за лицензии на игорный бизнес.