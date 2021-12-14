Международные компании не готовы к участию в приватизации ОГХК без гарантий защиты инвестиций со стороны правительства

До аукциона осталось несколько дней, а Кабмин еще не предоставил гарантий.

Международные компании не готовы к участию в приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" без гарантий защиты крупных инвестиций со стороны Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщили осведомленные с ситуацией источники. Официальное заявление будет обнародовано в ближайшее время.

До проведения аукциона осталось несколько дней, однако гарантии защиты инвестиций до сих пор не предоставлены. Советник по приватизации ОГХК BDO Corporate Finance обращался к правительству по этому вопросу еще в октябре.

Вместе с Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) был наработан и направлен на утверждение правительства проект о предоставлении ФГИУ полномочий по гарантиям в договоре купли-продажи по правам собственности на производственные активы и покрытие рисков исторической деятельности ОГХК. Также создан проект Меморандума о взаимопонимании по содействию и защите крупных инвестиций, который должен быть заключен между победителем аукциона и Правительством.

Эти документы должны обеспечить максимальную вовлеченность международных инвесторов в аукцион и успешную приватизацию ОГХК. О необходимости их принятия правительству дополнительно напомнили в начале декабря.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития подтвердил готовность финансирования для репутационных инвесторов развития ОГХК после проведения аукциона.

Без предоставленных гарантий международные инвесторы опасаются рисков ведения бизнеса в Украине.

Напомним, глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью LB.ua говорил, что при предоставлении гарантий со стороны правительства потенциальному покупателю "Объединенной горно-химической корпорации ее стоимость на аукционе 20 декабря 2021 может превысить стартовую цену 3,7 млрд грн (около $137) млн при курсе доллара 26,77-26,80 грн/$1) на десятки миллионов долларов

Фонд госимущества дважды переносил приватизационный аукцион "Объединенной горно-химической компании". Последний раз это было 29 октября, через допуск к конкурсу только одного участника.

АО "Объединенная горно-химическая компания" – первый объект крупной приватизации, который выставлен на аукцион после ее разблокировки. Однако сроки приватизации откладывались несколько раз. В июне глава ФГИ заявлял, что на ОГХК претендуют более 10 компаний.

Однако назначенный на 31 августа аукцион был отменен из-за допуска к конкурсу только одного участника. Следующий аукцион запланирован на 20 декабря.

ОГХК – государственное предприятие, один из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В структуру входят Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.