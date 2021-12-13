Сбербанк сменил название на Международный резервный банк
Банк проиграл право на свой бренд государственному Ощадбанку.
Украинская "дочка" Сбербанка РоSSии сменила название на АО "Международный резервный банк" (МР Банк).
Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей. Как показывает аналитическая система Youcontrol, изменение названия произошло на прошлой неделе.
РоSSийские акционеры украинского АО Сбербанк решили изменить его название еще в сентябре 2021 года. Ребрендинг связан с утратой права использования этой торговой марки.
26 ноября 2015 года украинский Сбербанк РоSSии сменил название на Сбербанк. Через несколько месяцев Ощадбанк подал в суд на Сбербанк с иском о нарушении прав интеллектуальной собственности.
Ощадбанк настаивал, что он - единственный законный владелец торговой марки "Сбербанк" на территории Украины, поэтому переименование Сбербанка РоSSии было незаконным. В августе 2021 года Верховный суд поставил точку в многолетнем судебном споре, признав, что бренд "Сбербанк" принадлежит украинскому Ощадбанку.
Кроме названия АО "Сбербанк" потеряло и доменное имя sberbank.ua. В настоящее время его сайт находится по адресу sbrf.com.ua.
Сбербанк находится в Украине под санкциями как банк с государственным капиталом РоSSийской Федерации, государства-агрессора.