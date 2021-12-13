Сбербанк сменил название на Международный резервный банк

Банк проиграл право на свой бренд государственному Ощадбанку.

Сбербанк сменил название на Международный резервный банк
Фото: Сергей Нужненко

Украинская "дочка" Сбербанка РоSSии сменила название на АО "Международный резервный банк" (МР Банк).

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей. Как показывает аналитическая система Youcontrol, изменение названия произошло на прошлой неделе.

РоSSийские акционеры украинского АО Сбербанк решили изменить его название еще в сентябре 2021 года. Ребрендинг связан с утратой права использования этой торговой марки.

26 ноября 2015 года украинский Сбербанк РоSSии сменил название на Сбербанк. Через несколько месяцев Ощадбанк подал в суд на Сбербанк с иском о нарушении прав интеллектуальной собственности.

Ощадбанк настаивал, что он - единственный законный владелец торговой марки "Сбербанк" на территории Украины, поэтому переименование Сбербанка РоSSии было незаконным. В августе 2021 года Верховный суд поставил точку в многолетнем судебном споре, признав, что бренд "Сбербанк" принадлежит украинскому Ощадбанку.

Кроме названия АО "Сбербанк" потеряло и доменное имя sberbank.ua. В настоящее время его сайт находится по адресу sbrf.com.ua.

Сбербанк находится в Украине под санкциями как банк с государственным капиталом РоSSийской Федерации, государства-агрессора.

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