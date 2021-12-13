НАБУ разоблачило хищение 157 млн гривен на трех государственных предприятиях

Национальное антикоррупционное бюро в пятницу, 10 декабря, сообщило о подозрении бывшим руководителям трех государственных хлебозаготовительных предприятий и еще шести связанным лицам. Им инкриминируют завладение 157 млн. гривен в период 2011-2017 годов (ч.5 ст. 191 и ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса).

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Следствие считает, что руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий с привлечением связанных частных компаний совместно организовали схему создания искусственной задолженности госкомпаний. Получаемые незаконным способом средства или права требования направлялись через сложную цепь перечислений и переуступок на подконтрольные им компании, в том числе за рубежом.

Детективы НАБУ зафиксировали шесть эпизодов такой, по всей видимости, коррупционной деятельности.

Кроме того, участники схемы лишили одно из государственных предприятий торговой марки за бесценок при том, что ее стоимость по результатам экспертиз составляет 20 млн грн.

Названия предприятий НАБУ не указывает, но в судебном реестре содержится информация об уголовном производстве с мая 2018 года по ГП "Хлебная база №85", ГП "Нежинский КХП", ГП "Новопокровский КХП". Согласно фабуле дела, должностные лица этих предприятий с участием работников и представителей ряда частных компаний нанесли государству ущерб на десятки миллионов гривен.