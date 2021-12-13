Пособие по безработице могут дать даже тому, кто ни дня официально не работал

С 1 декабря, в связи с увеличением прожиточного минимума, в Украине выросли выплаты безработным. Причем получить пособие по безработице могут даже те граждане, которые ни одного дня нигде не трудились официально.

Как выяснилось, минимальную помощь от государства такие граждане могут получать во время действия карантина и еще на протяжении 30 дней после его завершения.

Размер помощи невелик – всего 1000 гривен, но все же она может оказаться незаменимым подспорьем для людей, которые были вынуждены трудиться неофициально, однако с началом карантина потеряли даже такой источник дохода. Продолжительность выплат такой минимальной помощи составляет 180 дней.

Но, к сожалению, она доступна не всем гражданам, а лишь тем, кто не старше 35 лет. Тем, кто старше этого возраста, и еще нигде официально не был трудоустроен, такая выплата не полагается.

Что еще нужно знать о выплате пособия по безработице во время карантина

Во время карантина статус безработного предоставляется гражданам с первого дня – как только они подали заявление в центр занятости.

Выплаты тоже назначаются с первого дня после подачи заявления.

Заявление и документы для получения помощи во время карантина можно либо лично отнести в ящик для корреспонденции в местной службе занятости, либо отправить их электронной почтой. К заявлению нужно приложить копии документов, которые помогут идентифицировать личность, а также подтвердить его статус безработного.

Напомним, в Украине есть вакансии, по которым работникам предлагают зарплату от 50 до 100 тысяч гривен.