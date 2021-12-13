Пособие по безработице могут дать даже тому, кто ни дня официально не работал

С 1 декабря, в связи с увеличением прожиточного минимума, в Украине выросли выплаты безработным. Причем получить пособие по безработице могут даже те граждане, которые ни одного дня нигде не трудились официально.

В Украине пособие по безработице могут получить даже те, кто ни одного дня не работал официально

Как выяснилось, минимальную помощь от государства такие граждане могут получать во время действия карантина и еще на протяжении 30 дней после его завершения.

Размер помощи невелик – всего 1000 гривен, но все же она может оказаться незаменимым подспорьем для людей, которые были вынуждены трудиться неофициально, однако с началом карантина потеряли даже такой источник дохода. Продолжительность выплат такой минимальной помощи составляет 180 дней.

В Украине пособие по безработице могут получить даже те, кто ни одного дня не работал официально

Но, к сожалению, она доступна не всем гражданам, а лишь тем, кто не старше 35 лет. Тем, кто старше этого возраста, и еще нигде официально не был трудоустроен, такая выплата не полагается.

Что еще нужно знать о выплате пособия по безработице во время карантина

Во время карантина статус безработного предоставляется гражданам с первого дня – как только они подали заявление в центр занятости.

Выплаты тоже назначаются с первого дня после подачи заявления.

Заявление и документы для получения помощи во время карантина можно либо лично отнести в ящик для корреспонденции в местной службе занятости, либо отправить их электронной почтой. К заявлению нужно приложить копии документов, которые помогут идентифицировать личность, а также подтвердить его статус безработного.

Напомним, в Украине есть вакансии, по которым работникам предлагают зарплату от 50 до 100 тысяч гривен.


Марченко Любов, Тудей

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