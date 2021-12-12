В этом году сумма иностранных инвестиций будет рекордной за последние 5 лет, – Шмыгаль

Ожидается, что эта цифра составит 6,5 миллиарда долларов.

В этом году сумма иностранных инвестиций будет рекордной за последние 5 лет, – Шмыгаль
Фото: agropolit.com

В 2021 году, по оценкам экспертов, общая сумма иностранных инвестиций в экономику Украины составит 6,5 млрд. долларов.

Об этом в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это рекордный уровень за последние 5 лет, когда была введена новая методология их подсчета от НБУ", - отметил он.

Шмыгаль отметил, что большая часть этой суммы инвестиций – результат того, что предприятия с иностранным капиталом свои доходы реинвестируют в свою деятельность и развитие.

Национальная экономическая стратегия правительства предполагает, что с 2025 года мы должны выйти на уровень иностранных инвестиций в 15 млрд долларов ежегодно, отметил глава правительства.

"Для этого принято и имплементируется более 10 различных программ поддержки инвесторов и улучшения инвестиционного климата", - добавил премьер.

Напомним, Украина и Франция договорились о привлечении 1 млрд евро инвестиций для "Большого строительства".

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