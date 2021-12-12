Цены на живые елки в Киеве: столичная власть озвучила стоимость новогодних деревьев

Уже через несколько дней в Киев откроются елочные базары, на которых можно будет легально приобрести живую елку. Цены на живые елки в столице составят от 150 до 500 гривен.

Стало известно, какими будут цены на живые елки в Киеве

По информации КГГА, в столице будут функционировать 187 елочных базаров, которые разместятся в разных районах города и в разных локациях. Их адреса можно узнать на сайте городской администрации.

Период работы елочных ярмарок – с 15 по 31 декабря. А цены на живые елки будут в основном колебаться от 150 до 500 гривен. Стоимость лесной красавицы будет зависеть от ее "роста", а также от степени пушистости. Ибо за "елку-палку " никто не станет много платить только потому, что она длинная.

Организацией елочных ярмарок в Киеве будут заниматься три коммунальные предприятия: КП "Городской магазин", КП "Житний рынок" и КП "Владимирский рынок".

Стало известно, какими будут цены на живые елки в Киеве

Что нужно помнить покупателям живых елок?

Территория елочного базара должна быть ограждена. А на ограде организаторы ярмарки обязаны разместить информацию о том, кто торгует елками.

На всех новогодних деревьях должны быть чипы или этикетки. В их штрих-кодах будет содержаться вся информация о деревце, которое продается: где выращено, кем и когда срублено. Это защитит продавцов от притязаний правоохранителей, а покупателей – от покупки незаконно вырубленных деревьев, которые, к тому же, могут нести угрозу для здоровья. Например, они могут быть заготовлены в Зоне отчуждения.

За местами продажи елок будет присматривать инспекция по благоустройству. Она будет контролировать, в каких локациях продаются деревья, каковы цены на живые елки и есть ли у продавцов разрешение на продажу новогодних деревьев.

Напомним, Киев обещает удивить всю Европу главной елкой страны стоимостью в 27 миллионов.


Марченко Любов, Тудей

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