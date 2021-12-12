Общине Киева вернули нежилое помещение почти на 2 млн грн

После продолжительного судебного разбирательства Киевский апелляционный суд постановил вернуть в собственность территориальной громады столицы нежилое помещение стоимостью почти 2 млн грн в доме по ул. Пимоненко.

Таким образом была удовлетворена апелляционная жалоба Киевской городской прокуратуры, сообщила пресс-служба КГП.

Это имущество из-за использования поддельного договора купли-продажи незаконно выбыло из коммунальной собственности в пользу физлица.

Дело рассматривалось судами с 2019 года. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционный суд поддержал правовую позицию прокуратуры, отменил решение Шевченковского районного суда города Киева и удовлетворил исковые требования Шевченковской окружной прокуратуры относительно истребования по незаконному владению физическим лицом коммунальным имуществом и возвращению его территориальной громаде".

Решение апелляционного суда вступило в законную силу.

Напомним, за продажу корпуса завода "Арсенал" вручили четыре подозрения: на месте государственного завода незаконно построили элитный дом.