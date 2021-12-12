Торговая сеть АТБ показала стоимость пластиковых пакетов

С 10 декабря в магазинах пластиковые пакеты реализуются покупателям только за деньги. Таким образом, вступил в силу закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", подписанный президентом 1 июня.

В частности, в сети АТБ показали, как теперь организована реализация пакетов, и сколько придется за них заплатить покупателям.

"Пластиковые пакеты для первичной упаковки и пакеты, в том числе биоразлагаемые, предлагаемые покупателям на кассах магазинов "АТБ", будут реализовываться платно с учетом соответствующего постановления Кабинета министров", - рассказал генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

Рядом с пакетами продавцы разместили ценники, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, и чтобы всем было видно, что упаковка теперь – платная.

Самый дешевый – пакетик без ручек. Он стоит 9 копеек. А если пакет с ручками, то за него придется отдать уже 12 копеек.

Кроме того, в компании напомнили, что сеть АТБ озаботилась экологическими проблемами еще до выхода соответствующего закона. Так, еще с марта там стали реализовывать эко-сумки многоразового использования, а также биоразлагаемые эко-пакеты, которые изготавливают из кукурузного крахмала.

Напомним, на рынках пластиковые пакеты пока будут по-прежнему предоставляться покупателям бесплатно. В связи с этим в Европейской Бизнес Ассоциации обеспокоены, что продавцы поставлены в не одинаковые рыночные условия.