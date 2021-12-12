Торговая сеть АТБ показала стоимость пластиковых пакетов

С 10 декабря в магазинах пластиковые пакеты реализуются покупателям только за деньги. Таким образом, вступил в силу закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", подписанный президентом 1 июня.

Пластиковые пакеты – только за деньги: торговая сеть АТБ показала стоимость упаковки

В частности, в сети АТБ показали, как теперь организована реализация пакетов, и сколько придется за них заплатить покупателям.

"Пластиковые пакеты для первичной упаковки и пакеты, в том числе биоразлагаемые, предлагаемые покупателям на кассах магазинов "АТБ", будут реализовываться платно с учетом соответствующего постановления Кабинета министров", - рассказал генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

Рядом с пакетами продавцы разместили ценники, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, и чтобы всем было видно, что упаковка теперь – платная.

Пластиковые пакеты – только за деньги: торговая сеть АТБ показала стоимость упаковки

Самый дешевый – пакетик без ручек. Он стоит 9 копеек. А если пакет с ручками, то за него придется отдать уже 12 копеек.

Кроме того, в компании напомнили, что сеть АТБ озаботилась экологическими проблемами еще до выхода соответствующего закона. Так, еще с марта там стали реализовывать эко-сумки многоразового использования, а также биоразлагаемые эко-пакеты, которые изготавливают из кукурузного крахмала.

Напомним, на рынках пластиковые пакеты пока будут по-прежнему предоставляться покупателям бесплатно. В связи с этим в Европейской Бизнес Ассоциации обеспокоены, что продавцы поставлены в не одинаковые рыночные условия.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинациюВ Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинацию
Цены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упалЦены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упал
Парниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукцииПарниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукции
Словацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на ЗакарпатьеСловацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на Закарпатье
В октябре самым убыточным оказался Ощадбанк (дополнено)В октябре самым убыточным оказался Ощадбанк (дополнено)
Блок рекламы


Похожие новости
Стоимость Apple превысила $3 триллиона — это первая в истории компания со столь огромной капитализациейСтоимость Apple превысила $3 триллиона — это первая в истории компания со столь огромной капитализацией
Золото сильно вырастет в цене: стала известна новая стоимость благородного металлаЗолото сильно вырастет в цене: стала известна новая стоимость благородного металла
В Украине дешевеет земля: названа средняя стоимость гектара чернозема по областямВ Украине дешевеет земля: названа средняя стоимость гектара чернозема по областям
Цены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость бензина и ДТЦены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость бензина и ДТ
В Украине ликвидирована крупная сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов и ПЦР-тестовВ Украине ликвидирована крупная сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов
Сеть магазинов в Харькове оштрафовали за торговлю конфетами из РоSSииСеть магазинов в Харькове оштрафовали за торговлю конфетами из РоSSии
Стоимость Tesla впервые в истории достигла $1 триллионаСтоимость Tesla впервые в истории достигла $1 триллиона
Объем рынка криптовалюты превысил стоимость Apple и достиг рекордного уровня в $2,6 триллионаОбъем рынка криптовалюты превысил стоимость Apple и достиг рекордного уровня в $2,6 триллиона
Стоимость нефти Brent превысила $86 впервые за три годаСтоимость нефти Brent превысила $86 впервые за три года
Стоимость допущенных к обращению в Украине ценных бумаг достигла $80 миллионовСтоимость допущенных к обращению в Украине ценных бумаг достигла $80 миллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости