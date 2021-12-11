Словацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на Закарпатье

Компания станет единственным владельцем лицензии.

Словацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на Закарпатье
Фото: Оператор ГТС України

Антимонопольный комитет Украины разрешил словацкой компании стать единственным владельцем газового месторождения в Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

“Предоставлено разрешение компании Nafta International B.V. (г. Схипгол, Нидерланды) на приобретение акций компании CNG Holdings Netherlands BV (г. Амстердам, Нидерланды), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании”, – говорится в сообщении.

Как пишет biz.liga.net, в Nafta подчеркнули, что теперь она станет единственным владельцем лицензии.

В компании напомнили, что она сотрудничает с Cub Energy по разведке Ужгородской площади с 2016 года.

Отметим, Nafta International BV – это «дочка» словацкой компании NAFTA, занимающейся разработкой и эксплуатацией подземных хранилищ газа.

CNG Holdings Netherlands B. V. принадлежит на 100% в ООО "CNG" (Ужгородский район, с. Волково) – владельцу специального разрешения на промышленную разработку Ужгородской газовой площади.

Компания Cub Energy (штаб-квартира в г. Хьюстон (штат Техас, США), имеет офис в Киеве) относит себя к пяти крупнейшим частным нефтегазовым операторам Украины. Крупнейшим акционером Cub Energy был бизнесмен Михаил Афендиков.

"Получение 100-процентной доли в лицензии позволит нам более гибко развивать деятельность и инвестиции в данном регионе", - отметил генеральный директор Nafta Мартин Бартошович.

Ужгородская лицензия охватывает площадь около 300 кв. км, представляет собой продолжение уже разведанной территории на востоке Словакии и повторяет некоторые характеристики открытых месторождений в Словакии.

Nafta в июле 2016 года приобрела у американской компании Cub Energy Inc за 1,5 млн. евро 50% в Ужгородской газовой площади.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинациюВ Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинацию
Цены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упалЦены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упал
В октябре самым убыточным оказался Ощадбанк (дополнено)В октябре самым убыточным оказался Ощадбанк (дополнено)
Новый налог на землю: дачников и аграриев освободят от уплаты средств за свои огородыНовый налог на землю: дачников и аграриев освободят от уплаты средств за свои огороды
Парниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукцииПарниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукции
Блок рекламы


Похожие новости
Стоимость Apple превысила $3 триллиона — это первая в истории компания со столь огромной капитализациейСтоимость Apple превысила $3 триллиона — это первая в истории компания со столь огромной капитализацией
Компания с орбиты Коломойского закупила у "Энергоатома" дешевую электроэнергию для завода, где обустроена криптоферма - "Схемы"Компания с орбиты Коломойского закупила у "Энергоатома" дешевую электроэнергию для завода, где обустроена криптоферма - "Схемы"
В Украине нашли месторождение газа на 5 млрд кубометровВ Украине нашли месторождение газа на 5 млрд кубометров
Газовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет многоГазовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет много
Глава Банка Англии раскритиковал Сальвадор за введение биткоина. На следующий день страна купила еще 100 монетГлава Банка Англии раскритиковал Сальвадор за введение биткоина. На следующий день страна купила еще 100 монет
Компания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерствеКомпания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерстве
НБУ подтвердил снижение комиссии интерчейндж компаниями Visa и MastercardНБУ подтвердил снижение комиссии интерчейндж компаниями Visa и Mastercard
Нефтегазовая компания Коломойского и Боголюбова уйдет с Лондонской биржиНефтегазовая компания Коломойского и Боголюбова уйдет с Лондонской биржи
Страховая компания VUSO заявила о покупке "АСКА" у АхметоваСтраховая компания VUSO заявила о покупке "АСКА" у Ахметова
Семь кораблей угля, прибытие которых анонсировал Зеленский, закупила ДТЭК АхметоваСемь кораблей угля, прибытие которых анонсировал Зеленский, закупила ДТЭК Ахметова
Последние новости
Подгружаем последние новости