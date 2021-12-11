Словацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на Закарпатье

Антимонопольный комитет Украины разрешил словацкой компании стать единственным владельцем газового месторождения в Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

“Предоставлено разрешение компании Nafta International B.V. (г. Схипгол, Нидерланды) на приобретение акций компании CNG Holdings Netherlands BV (г. Амстердам, Нидерланды), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании”, – говорится в сообщении.

Как пишет biz.liga.net, в Nafta подчеркнули, что теперь она станет единственным владельцем лицензии.

В компании напомнили, что она сотрудничает с Cub Energy по разведке Ужгородской площади с 2016 года.

Отметим, Nafta International BV – это «дочка» словацкой компании NAFTA, занимающейся разработкой и эксплуатацией подземных хранилищ газа.

CNG Holdings Netherlands B. V. принадлежит на 100% в ООО "CNG" (Ужгородский район, с. Волково) – владельцу специального разрешения на промышленную разработку Ужгородской газовой площади.

Компания Cub Energy (штаб-квартира в г. Хьюстон (штат Техас, США), имеет офис в Киеве) относит себя к пяти крупнейшим частным нефтегазовым операторам Украины. Крупнейшим акционером Cub Energy был бизнесмен Михаил Афендиков.

"Получение 100-процентной доли в лицензии позволит нам более гибко развивать деятельность и инвестиции в данном регионе", - отметил генеральный директор Nafta Мартин Бартошович.

Ужгородская лицензия охватывает площадь около 300 кв. км, представляет собой продолжение уже разведанной территории на востоке Словакии и повторяет некоторые характеристики открытых месторождений в Словакии.

Nafta в июле 2016 года приобрела у американской компании Cub Energy Inc за 1,5 млн. евро 50% в Ужгородской газовой площади.