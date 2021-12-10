Стоимость Apple превысила $3 триллиона — это первая в истории компания со столь огромной капитализацией

Apple стала первой в истории компанией, чья рыночная капитализация превысила отметку в $3 трлн. По данным биржи NASDAQ, это произошло накануне. Сейчас капитализация Apple составляет $3 026 406 070 400.

Стоимость Apple превысила $3 триллиона — это первая в истории компания со столь огромной капитализацией

Источник изображения: #apple#.com

Примечательно, что только в августе прошлого года Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в $2 трлн. Акции лидера демонстрируют неуклонный рост: в 2020 году они подорожали на 80 %, а по итогам неполного текущего года их цена увеличилась примерно на 30 %. Определяющим фактором являются авторитет Apple на рынке и доверие к бренду среди инвесторов. Для достижения отметки в $3 трлн акциям компании оказалось достаточно ценника в $176,75, что соответствовало росту при открытии на 0,95 %.

Рыночная капитализация в $3 трлн — это показатель масштаба мировой экономики. Для сравнения, ВВП Германии по версии МВФ в 2019 году составил $3,862 трлн. Это значит, что Apple могла бы претендовать на звание пятой экономики мира, будь она не частной компанией, а государством.

Несмотря на очевидный успех, компания могла бы продемонстрировать и более высокие результаты, если бы не глобальный дефицит полупроводниковой продукции — из-за него Apple потеряла $6 млрд в прибыли, сообщил глава компании Тим Кук (Tim Cook) в ходе последнего квартального отчёта. В результате Apple ненадолго ослабила хватку и временно уступила Microsoft звание самой дорогой компании мира. Впрочем, период неудач продолжался всего около трёх недель, и сейчас Microsoft уже очень далека от $3 трлн — ей не хватает около $500 млрд.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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