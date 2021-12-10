ФОПы будут лишены права на единый налог: кому следует приготовиться
Многие ФОПы уже вскоре могут быть переведены на общую систему налогообложения, лишившись права работать на едином налоге. В то же время, для некоторых "упрощенцев" возможны даже некоторые послабления в системе налогообложения.
Такие изменения предусмотрены в законопроекте №6348, который подан на рассмотрение в Верховную Раду.
Его авторы, группа депутатов-"слуг", предлагают дополнить список видов деятельности, которые не подлежат упрощенному налогообложению. В частности, они предлагают перевести на общую систему налогообложения ФОПов, чья работа предусматривает высокие доходы.
Речь идет, в частности о ФОПах, которые занимаются такими видами деятельности:
- оптовой торговлей и посредничеством;
- оценкой недвижимости;
- риелторскими услугами;
- частной медпрактикой;
- строительными и ремонтными работами;
- услугами по предоставлению доступа в интернет;
- торговлей сложными бытовыми приборами (в том числе медицинского назначения);
- торговлей подакцизными товарами и лекарственными препаратами;
- торговлей меховыми изделиями или секонд-хендом;
- производством и продажей ювелирных изделий;
- распространением лотерей.
В то же время, для некоторых ФОПов предусмотрены налоговые послабления:
- ФОПам третьей группы предлагают увеличить порог дохода до 3 тысяч минимальных зарплат.
- Отмена тотального введения кассовых аппаратов для ФОПов первой, второй и четвертой групп.
Напомним, пока все эти законодательные инициативы не рассмотрены и не приняты, продолжает действовать требование об обязательной установке кассовых аппаратов почти для всех ФОПов. Правительство предполагает, что это может резко повысить объем налоговых поступлений от предпринимателей.