ФОПы будут лишены права на единый налог: кому следует приготовиться

Многие ФОПы уже вскоре могут быть переведены на общую систему налогообложения, лишившись права работать на едином налоге. В то же время, для некоторых "упрощенцев" возможны даже некоторые послабления в системе налогообложения.

Такие изменения предусмотрены в законопроекте №6348, который подан на рассмотрение в Верховную Раду.

Его авторы, группа депутатов-"слуг", предлагают дополнить список видов деятельности, которые не подлежат упрощенному налогообложению. В частности, они предлагают перевести на общую систему налогообложения ФОПов, чья работа предусматривает высокие доходы.

Речь идет, в частности о ФОПах, которые занимаются такими видами деятельности:

оптовой торговлей и посредничеством;

оценкой недвижимости;

риелторскими услугами;

частной медпрактикой;

строительными и ремонтными работами;

услугами по предоставлению доступа в интернет;

торговлей сложными бытовыми приборами (в том числе медицинского назначения);

торговлей подакцизными товарами и лекарственными препаратами;

торговлей меховыми изделиями или секонд-хендом;

производством и продажей ювелирных изделий;

распространением лотерей.

В то же время, для некоторых ФОПов предусмотрены налоговые послабления:

ФОПам третьей группы предлагают увеличить порог дохода до 3 тысяч минимальных зарплат.

Отмена тотального введения кассовых аппаратов для ФОПов первой, второй и четвертой групп.

Напомним, пока все эти законодательные инициативы не рассмотрены и не приняты, продолжает действовать требование об обязательной установке кассовых аппаратов почти для всех ФОПов. Правительство предполагает, что это может резко повысить объем налоговых поступлений от предпринимателей.