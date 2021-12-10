ФОПы будут лишены права на единый налог: кому следует приготовиться

Многие ФОПы уже вскоре могут быть переведены на общую систему налогообложения, лишившись права работать на едином налоге. В то же время, для некоторых "упрощенцев" возможны даже некоторые послабления в системе налогообложения.

В Украине хотят отменить упрощенную систему налогообложения для ФОПов

Такие изменения предусмотрены в законопроекте №6348, который подан на рассмотрение в Верховную Раду.

Его авторы, группа депутатов-"слуг", предлагают дополнить список видов деятельности, которые не подлежат упрощенному налогообложению. В частности, они предлагают перевести на общую систему налогообложения ФОПов, чья работа предусматривает высокие доходы.

В Украине хотят отменить упрощенную систему налогообложения для ФОПов

Речь идет, в частности о ФОПах, которые занимаются такими видами деятельности:

  • оптовой торговлей и посредничеством;
  • оценкой недвижимости;
  • риелторскими услугами;
  • частной медпрактикой;
  • строительными и ремонтными работами;
  • услугами по предоставлению доступа в интернет;
  • торговлей сложными бытовыми приборами (в том числе медицинского назначения);
  • торговлей подакцизными товарами и лекарственными препаратами;
  • торговлей меховыми изделиями или секонд-хендом;
  • производством и продажей ювелирных изделий;
  • распространением лотерей.

В то же время, для некоторых ФОПов предусмотрены налоговые послабления:

  • ФОПам третьей группы предлагают увеличить порог дохода до 3 тысяч минимальных зарплат.
  • Отмена тотального введения кассовых аппаратов для ФОПов первой, второй и четвертой групп.

Напомним, пока все эти законодательные инициативы не рассмотрены и не приняты, продолжает действовать требование об обязательной установке кассовых аппаратов почти для всех ФОПов. Правительство предполагает, что это может резко повысить объем налоговых поступлений от предпринимателей.


Марченко Любов, Тудей

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