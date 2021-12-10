Компания с орбиты Коломойского закупила у "Энергоатома" дешевую электроэнергию для завода, где обустроена криптоферма - "Схемы"

Бизнесмен Игорь Коломойский обустроил на Запорожском заводе ферросплавов криптоферму для майнинга криптовалюты. При этом поставки электроэнергии на завод обеспечивала компания-трейдер с орбиты Коломойского, закупившая электроэнергию со значительной скидкой у государственного "Энергоатома".

Об этом сообщают "Схемы".

По данным издания, в этом году Запорожский завод ферросплавов импортировал из Грузии и Китая майнинговое оборудование и вспомогательные конструкции к нему на сумму почти 750 миллионов гривень. Такое оборудование, в частности, используется для производства самой популярной криптовалюты – биткоинов.

Запорожский завод ферросплавов – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов (сплавов железа с разными химическими элементами), используемых в разных сферах металлургии. Предприятие, в первую очередь, относят к сфере влияния именно группы «Приват» во главе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Как отмечают эксперты, опрошенные журналистами "Схем", самое важное в майнинге – это дешевая электроэнергия в больших объемах.

В преддверии того, как в Украину завезли партию специального оборудования, состоялись торги. Продавец – государственный «Энергоатом-Трейдинг» (подразделение государственного "Энергоатома", оператора всех атомных электростанций Украины) – установил стартовую цену в 1400 гривень за мегаватт-час.

В конце концов один покупатель купил большую часть выставленного объема электрической энергии, но дешевле. Вместо начальной стоимости в 1400 гривень один мегаватт-час обошелся в 1150 гривень. Это компания "Юнайтед Энерджи" – частный трейдер с орбиты бизнес-империи Игоря Коломойского.

"Правила аукциона были не оптимальны и создавали условия для того, чтобы фактически можно было манипулировать и решать, кому и за сколько отдавать ресурс. Это не было нарушением законодательства, потому что как биржа, так и игроки – они играли по правилам, которые просто разрешали такую возможность", – рассказал эксперт в области энергетики Алексей Михайленко.

Согласно информации, предоставленной "Схемам" участниками энергорынка, приобретенную на декабрьском аукционе электроэнергию в течение полугода фирма "Юнайтед-Энерджи" поставляла на ряд предприятий с орбиты Игоря Коломойского. Речь идет о периоде с января по июнь 2021 года. Среди этих предприятий – упомянутый Запорожский завод ферросплавов.

Как удалось обнаружить журналистам, именно после завоза оборудования завод начал увеличивать объемы потребления электроэнергии.

"Если взять все завезенное оборудование, включить его на всю мощность, и оно будет работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, то это может принести запорожскому заводу около 80 биткоинов в месяц. Сегодня это более 4 миллионов долларов", - отмечает издание.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко указывает на потенциальные коррупционные риски в ситуации, когда частное предприятие с орбиты олигарха имеет возможность покупать у государства электроэнергию по более низкой цене.

"Действительно есть признак очень серьезной коррупции на рынке. Я думаю, что здесь должны вмешаться правоохранительные органы, разобраться в этом. Есть определенная информация, что за этим стоит Игорь Коломойский», – сказал Омельченко.