Компания с орбиты Коломойского закупила у "Энергоатома" дешевую электроэнергию для завода, где обустроена криптоферма - "Схемы"
После ввоза оборудования для майнинга криптовалют завод начал увеличивать объемы потребления электроэнергии.
Бизнесмен Игорь Коломойский обустроил на Запорожском заводе ферросплавов криптоферму для майнинга криптовалюты. При этом поставки электроэнергии на завод обеспечивала компания-трейдер с орбиты Коломойского, закупившая электроэнергию со значительной скидкой у государственного "Энергоатома".
Об этом сообщают "Схемы".
По данным издания, в этом году Запорожский завод ферросплавов импортировал из Грузии и Китая майнинговое оборудование и вспомогательные конструкции к нему на сумму почти 750 миллионов гривень. Такое оборудование, в частности, используется для производства самой популярной криптовалюты – биткоинов.
Запорожский завод ферросплавов – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов (сплавов железа с разными химическими элементами), используемых в разных сферах металлургии. Предприятие, в первую очередь, относят к сфере влияния именно группы «Приват» во главе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Как отмечают эксперты, опрошенные журналистами "Схем", самое важное в майнинге – это дешевая электроэнергия в больших объемах.
В преддверии того, как в Украину завезли партию специального оборудования, состоялись торги. Продавец – государственный «Энергоатом-Трейдинг» (подразделение государственного "Энергоатома", оператора всех атомных электростанций Украины) – установил стартовую цену в 1400 гривень за мегаватт-час.
В конце концов один покупатель купил большую часть выставленного объема электрической энергии, но дешевле. Вместо начальной стоимости в 1400 гривень один мегаватт-час обошелся в 1150 гривень. Это компания "Юнайтед Энерджи" – частный трейдер с орбиты бизнес-империи Игоря Коломойского.
"Правила аукциона были не оптимальны и создавали условия для того, чтобы фактически можно было манипулировать и решать, кому и за сколько отдавать ресурс. Это не было нарушением законодательства, потому что как биржа, так и игроки – они играли по правилам, которые просто разрешали такую возможность", – рассказал эксперт в области энергетики Алексей Михайленко.
Согласно информации, предоставленной "Схемам" участниками энергорынка, приобретенную на декабрьском аукционе электроэнергию в течение полугода фирма "Юнайтед-Энерджи" поставляла на ряд предприятий с орбиты Игоря Коломойского. Речь идет о периоде с января по июнь 2021 года. Среди этих предприятий – упомянутый Запорожский завод ферросплавов.
Как удалось обнаружить журналистам, именно после завоза оборудования завод начал увеличивать объемы потребления электроэнергии.
"Если взять все завезенное оборудование, включить его на всю мощность, и оно будет работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, то это может принести запорожскому заводу около 80 биткоинов в месяц. Сегодня это более 4 миллионов долларов", - отмечает издание.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко указывает на потенциальные коррупционные риски в ситуации, когда частное предприятие с орбиты олигарха имеет возможность покупать у государства электроэнергию по более низкой цене.
"Действительно есть признак очень серьезной коррупции на рынке. Я думаю, что здесь должны вмешаться правоохранительные органы, разобраться в этом. Есть определенная информация, что за этим стоит Игорь Коломойский», – сказал Омельченко.