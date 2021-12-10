Придомовая территория: законные права владельцы квартир

Владельцы квартир в Украине имеют права на землю под многоэтажным домов и на всю придомовую территорию. Однако в законодательстве есть масса нюансов, в которых довольно сложно разобраться обычным гражданам.

Границы придомовой территории в Украине на каждого собственника квартир в жилом доме не регулируются. По закону, земля под домом и вокруг него является общей для всех владельцев квартир в многоэтажке.

Совладельцы дома могут использовать придомовую территорию как детскую площадку, проводить мероприятия по благоустройству или построить парковку. Но для этого придется создать ОСМД, оформить участок коммунальной собственности в аренду или договориться об общих правилах использования территории.

"Когда существует объединение совладельцев, тогда у них есть возможность совместно защищать права, и оно выступает представителем интересов всех жильцов дома. Если же нет, то отдельный человек может жаловаться куда угодно, писать письма властям и т. д., но ничего не поможет. Такие вопросы не урегулированы", — рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

Правда, по словам специалиста, на сегодняшний день в Украине очень сложно получить придомовую территорию в полную собственность ОСМД, поскольку это не выгодно властям. В этом случае уже не получится построить платную парковку или дать разрешение на строительство.

Чтобы защититься от незаконных строек и неприятной перспективы платить за паркоместо во дворе собственного дома, Кушнирук рекомендует жильцам многоэтажек объединяться. Да, в этом случае придется платить за содержание и благоустройство территории. Но это будет сравнительно небольшая сумма, которую поделят равными частями на всех совладельцев.

Напомним, украинцам, которые присоединились к ОСМД, придется платить за газ по двойному тарифу.