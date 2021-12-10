Пластиковые пакеты с 10 декабря будут под запретом: каких трудностей ожидает торговля

С пятницы, 10 декабря 2021 года, в Украине начинает действовать закон об ограничении использования пластиковых пакетов. С этого дня бесплатное распространение пластиковых пакетов в магазинах будет запрещено. Все пакеты, включая и самые тоненькие, должны продаваться за деньги.

Законодательные ограничения будут касаться лишь супермаркетов и магазинов, однако пока не будут действовать на рынках. Из-за этого в Европейской Бизнес Ассоциации обеспокоены, что уже на первом этапе заложены неодинаковые рыночные условия для разных продавцов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБА.

В частности, в ЕБА считают несправедливым, что ограничения коснутся только организованной торговли в магазинах, а при этом стихийная торговля на рынке пока не будет испытывать никаких затруднений с использованием пластиковых пакетов.

Поэтому в Ассоциации считают, что, если уж Украина решила идти путем постепенного сокращения употребления пластика и запрета на него, то условия должны быть максимально прозрачными и равными для всех, кто занимается торговлей.

"В связи с этим неизменной остается позиция Ассоциации относительно того, что подход к запрету обращения пластиковых пакетов должен быть последовательным и комплексным для всех сфер производства и обращения", - отметили в ассоциации.

Кроме того, в информации от ЕБА говорится, что на сегодня бизнес не совсем понимает, как осуществлять продажу пластиковых пакетов, и по какой цене они должны отпускаться.

"Речь идет об отсутствии соответствующего нормативно-правового акта об установлении минимальных розничных цен на такие пакеты, отсутствии четкой схемы реализации тонких и сверхтонких пластиковых пакетов на платной основе, отсутствии механизма нанесения маркировки, что могло бы позволить обеспечить учет и контроль приобретения таких пакетов потребителями", - говорится в сообщении.

При этом Минэкономики подготовило проект постановления, касающийся реализации пакетов с толстыми стенками (толщиной более 50 микрометров), которым установлены минимальные розничные цены на такие пакеты. Однако до сих пор это постановление не утверждено.

Таком образом, несмотря на то, что торговля уже с 10 декабря должна будет ввести плату за пластиковые пакеты, нормативная база для этого нововведения совсем не готова. Да и покупатели едва ли воспримут это новшество с восторгом. Ритейлеры опасаются, что большая часть покупателей переметнется на базар, где пока не нужно будет платить за пакеты.

Напомним, в проекте постановления предусмотрена минимальтная цена за пакет без ручек в размере 2 гривен.