ВАКС заочно арестовал одесского бизнес-магната Галантерника

Меру пресечения бизнесмену избрали 9 декабря.

ВАКС заочно арестовал одесского бизнес-магната Галантерника
Фото: mvs.gov.ua

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника, подозреваемого в возглавлении преступной организации, нанесшей ущерб на 689 млн грн.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службах ВАКС и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении землей территориальной общины Одессы и легализации средств, которому, в частности, инкриминируется создание преступной организации", - рассказал собеседник.

Отмечается, что мера пресечения бизнесмену была избрана 9 декабря в ВАКС.

Следствие считает Галантерника организатором в создании преступной организации и незаконном завладении землей территориальной общины Одессы. В этом деле фигурирует мэр Одессы Геннадий Труханов.

Галантерник владеет в Одессе долями в рынках "Привоз", "7-й километр", торгово-развлекательных центрах City Center, City Center "Котовский", Аркадия Сити и бутик-отель "De Paris". Большую часть времени бизнесмен живет в Лондоне, где проживает его семья.

6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов НАБУ и прокуроров САП по завладению землей в Одессе, три из них – Труханову, Галантернику, а также экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко.

2 ноября НАБУ объявило Галантерника в международный розыск. А 10 ноября ВАКС разрешил в отношении него заочное расследование.

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