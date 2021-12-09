Окружной админсуд Киева разрешил "Укрнафте" не платить 4,3 млрд гривен налогов

Окружной административный суд Киева отменил обязательство компании "Укрнафта", контролируемой Игорем Коломойским, уплатить в госбюджет налог на прибыль в размере 4,28 млрд гривен.

Об этом говорится в решении ОАСК от 16 ноября.

Отмечается, что суд отменил налоговые уведомления-решения от 7 мая 2021 года, в том числе, которым истцу была увеличена сумма денежного обязательства по платежу налога на прибыль в размере 4,28 млрд гривен.

Согласно решениям, эти налоговые уведомления-решения были приняты по результатам проведения налоговиками проверки. Сотрудники ГНС решили, что "Укрнафта" не увеличила финрезультат до налогообложения на сумму 19,43 млрд гривен. "Укрнафта" настаивала, что такая сумма может быть установлена исключительно на основании проверки финансовой отчетности и первичных бухгалтерских документов, а во время проверки определить ее невозможно.

Суд признал, что поскольку изменения в Налоговый код вступили в силу за пол года до начала нового бюджетного периода, то новое правило увеличить финрезультат нужно применять с 2021 года, а при представлении декларации за 2020 год применению оно не подлежит.

Напомним, в марте Антимонопольный комитет оштрафовал топливные компании группы "Приват" на рекордные 4,7 млрд гривен за сговор на рынке бензина и дизельного горючего. А 23 ноября Апелляционный суд оставил в силе решение ОАСК, освободившее АЗС Коломойского от уплаты этого штрафа.

Таким образом, менее чем за месяц бизнесмену простили около 10 млрд грн, которые он должен был заплатить в госбюджет.