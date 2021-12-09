Из законопроекта 5600 ко второму чтению убрали норму, которая увеличивала ренту на рудный бизнес Коломойского

Предлагалось привязать ее к ценам на китайском рынке, но затем марганцевую руду убрали из законопроекта вообще.

Из законопроекта 5600 ко второму чтению убрали норму об определении по рыночным ценам ренты на добычу марганцевой руды, которым занимается бизнесмен Игорь Коломойский. Именно в таком виде законопроект и был принят – со старой системой расчета ренты в соответствии со себестоимостью продукта.

Об этом говорится в материале эксперта "Лиги антитраста" Владимира Даценко для ZN.ua. По его словам, таким образом, бизнесмену фактически подарили около 800 млн гривен ренты в год.

Доценко отмечает, что Украина владеет самыми большими запасами марганцевых руд в мире – около 42% от всех залежей. Однако государство далеко не первое по добыче. Например, ЮАР, вторая в мире по залежам, добывает в 15 раз больше марганца.

"Украинский марганцевый бизнес сосредоточен в руках Игоря Коломойского. Четыре ключевых актива по добыче и переработке марганцевых руд принадлежат группе "Приват" через ряд кипрских оффшоров", - сообщил Доценко.

Фото: ZN.ua

Марганцевый бизнес приносит Коломойскому около 20 млрд гривен ежегодно. А в 2021 году он получил рекордные прибыли на фоне повышенного спроса на сырье.

"Вместо этого рента от добычи марганцевой руды, как и рента из других ископаемых в Украине, является аномально низкой. Согласно Налоговому кодексу рента на руды металлов (кроме железной руды) составляет 6,25% от стоимости производства руды. Для марганцевой руды это равно около 2 долларов с тонны", – говорится в материале.

Железную руду в законопроекте 5600 удалось привязать к мировым ценам, хотя и заложили низкий процент ренты при цене до 100 долларов за тонну.

В тексте ко второму чтению предлагали привязать размер ренты за марганец к цене на китайском рынке, но вычесть стоимость доставки Украина-Китай и внутреннюю логистику. Это в зависимости от цен около 20–40% размера ренты. Однако в итоге ренту на марганец убрали из текста вообще, что оставило ее без изменений.

"Для нас это прямые потери возможных бюджетных поступлений, для Коломойского – щедрый подарок от депутатов, которые в последний момент исключили вопрос ренты на марганцевую руду из законопроекта №5600", – считает Доценко.

Напомним, что так называемый ресурсный законопроект 5600 был принят парламентом в ноябре. Он до сих пор не подписан из-за постановлений об отмене результатов голосования. Ожидается, что Рада разблокирует его в следующий вторник.

Подробно о законопроекте и налоговых изменениях читайте в материале "5600: кто заплатит вместо олигархов".