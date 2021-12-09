Из законопроекта 5600 ко второму чтению убрали норму, которая увеличивала ренту на рудный бизнес Коломойского

Предлагалось привязать ее к ценам на китайском рынке, но затем марганцевую руду убрали из законопроекта вообще.

Из законопроекта 5600 ко второму чтению убрали норму, которая увеличивала ренту на рудный бизнес Коломойского
Фото: litsa.com.ua

Из законопроекта 5600 ко второму чтению убрали норму об определении по рыночным ценам ренты на добычу марганцевой руды, которым занимается бизнесмен Игорь Коломойский. Именно в таком виде законопроект и был принят – со старой системой расчета ренты в соответствии со себестоимостью продукта.

Об этом говорится в материале эксперта "Лиги антитраста" Владимира Даценко для ZN.ua. По его словам, таким образом, бизнесмену фактически подарили около 800 млн гривен ренты в год.

Доценко отмечает, что Украина владеет самыми большими запасами марганцевых руд в мире – около 42% от всех залежей. Однако государство далеко не первое по добыче. Например, ЮАР, вторая в мире по залежам, добывает в 15 раз больше марганца.

"Украинский марганцевый бизнес сосредоточен в руках Игоря Коломойского. Четыре ключевых актива по добыче и переработке марганцевых руд принадлежат группе "Приват" через ряд кипрских оффшоров", - сообщил Доценко.

Фото: ZN.ua

Марганцевый бизнес приносит Коломойскому около 20 млрд гривен ежегодно. А в 2021 году он получил рекордные прибыли на фоне повышенного спроса на сырье.

"Вместо этого рента от добычи марганцевой руды, как и рента из других ископаемых в Украине, является аномально низкой. Согласно Налоговому кодексу рента на руды металлов (кроме железной руды) составляет 6,25% от стоимости производства руды. Для марганцевой руды это равно около 2 долларов с тонны", – говорится в материале.

Железную руду в законопроекте 5600 удалось привязать к мировым ценам, хотя и заложили низкий процент ренты при цене до 100 долларов за тонну.

В тексте ко второму чтению предлагали привязать размер ренты за марганец к цене на китайском рынке, но вычесть стоимость доставки Украина-Китай и внутреннюю логистику. Это в зависимости от цен около 20–40% размера ренты. Однако в итоге ренту на марганец убрали из текста вообще, что оставило ее без изменений.

"Для нас это прямые потери возможных бюджетных поступлений, для Коломойского – щедрый подарок от депутатов, которые в последний момент исключили вопрос ренты на марганцевую руду из законопроекта №5600", – считает Доценко.

Напомним, что так называемый ресурсный законопроект 5600 был принят парламентом в ноябре. Он до сих пор не подписан из-за постановлений об отмене результатов голосования. Ожидается, что Рада разблокирует его в следующий вторник.

Подробно о законопроекте и налоговых изменениях читайте в материале "5600: кто заплатит вместо олигархов".



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