Цифровая лицензия М2 перешла к каналу группы "1+1"

Ее получил "УНИАН ТВ".

Цифровая лицензия М2 перешла к каналу группы "1+1"
Фото: questrum.livejournal.com

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию переоформил лицензию компании ООО "Дидживан". Новой бенефициарной владелицей компании стала руководитель платформы Viasat Светлана Мищенко.

Решение было принято на заседании 8 декабря, пишет "Детектор Медиа".

В результате переоформления лицензии изменился логотип компании - с "Аргумент ТВ" на "УНИАН ТВ".

Ранее эта цифровая лицензия принадлежала ООО "Телеодин" - юридическому лицу телеканалов М1 и М2, входящему в медиагруппу StаrLightMedia.

Именно эта компания имела лицензию на цифровое эфирное вещание для канала М2 в мультиплексе МХ-4, которого де-факто не существует, а лицензия его провайдера – ООО "Украинская цифровая телесеть" – была аннулирована несколько лет назад. Поэтому М2 не мог говорить в цифровом эфире.

В 2021 году компания "Телеодин" создала дочернюю компанию "Дидживан" и перевела на нее цифровую лицензию. Нацсовет с этим согласился и в октябре переоформил лицензию. Новым руководителем и бенефициарным владельцем компании вместо бизнесмена и политика Николая Баграева стал юрист Сергей Рабенко. Согласно реестру, он является руководителем и владельцем еще четырех компаний, не имеющих отношения к медиа.

Как сообщалось, в 2019 году Нацсовет разрешил телеканалу группы "1+1 медиа" УНИАН (ООО «УНИАН ТВ») говорить в общенациональной цифровой эфирной сети компании "Зеонбуд". Нацсовет удовлетворил заявку канала о переоформлении его лицензии и смене мультиплекса МХ-4 на МХ-3.

Однако в том же году Нацсовет переоформил лицензии телеканалов холдинга "1+1 медиа" – "ПлюсПлюс" и УНИАН – и разрешил им поменяться логотипами и программными концепциями. Фактически же произошел обмен сетями каналов.

Напомним, 8 декабря Нацсовет переоформил пять лицензий ООО "ТРК "Студия 1+1". Также этими изменениями вывели из состава наблюдательного совета канала "1+1" бенефициарного владельца Игоря Коломойского.

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