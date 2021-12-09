Тысячу за вакцинацию сначала можно будет получить только с приложением "Дия": как это сделать

Минцифры советует заранее установить приложение.

Тысячу за вакцинацию сначала можно будет получить только с приложением "Дия": как это сделать
Фото: Скриншот/YouTube

С 19 декабря все украинцы, получившие две дозы любой вакцины, смогут в приложении Дия получить тысячу гривен. В приложении обязательно должен быть подгружен сертификат о вакцинации. С компьютера получить свою тысячу не удастся, сообщили на посвященном программе "еПоддержка" брифинге.

По данным Минцифры, количество тех, кто получил две прививки и зарегистрирован в "Дии", составляет 7,6 миллионов человек. В целом же в Украине свыше 11,8 миллионов человек прошли полный курс вакцинации.

Чтобы не было проблем с серверами Дии 19 декабря, в Минцифры советуют тем, кто еще не имеет приложения, скачать его и зарегистрироваться. Также, начиная с 13 декабря, в Apple Store и Play Market необходимо обновить приложение, чтобы функция получения тысячи гривен появилась в приложении на вашем смартфоне.

Получить деньги можно будет в разделе Дия Услуги. На выбор будут предложены банки, где можно оформить банковскую карту. В начале таких банков будет пять. Это "Монобанк", "Приватбанк", "А-Банк", "Альфа Банк" и "Ощадбанк". До конца декабря добавят еще четыре банка.

Как утверждают в Минцифре, получить виртуальную карту в банке можно будет в один клик. После этого ее можно добавить в Wollet или Google Play для расчета со смартфона. Также в банке можно получить физическую карту – копию виртуальной, но ею можно только рассчитываться, снимать с нее средства в банкомате не получится.

Тем, у кого нет смартфона или функции бесконтактных платежей, нужно обращаться в банки и самим получать виртуальную карту. Но чтобы получить на нее деньги, все равно нужно заходить в Дию. Получить виртуальную карту можно бесплатно.

С самой карты нельзя снимать деньги и переводить их на другую карту. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, инициатива выплаты тысячи гривен запустила конкуренцию в банковском секторе. По его информации, некоторые банки даже готовы предоставлять кэшбек.

После регистрации в Дии и получения виртуальной карты, деньги на нее придут в течение двух дней. Потратить их можно в течение четырех месяцев с момента подачи заявки. Программа будет действовать до конца 2022 года.

На что можно потратить

Как уже было анонсировано ранее, потратить тысячу можно на кинотеатры, театры, спортивные залы, концерты, книги, авиа и ж/д билеты.

Список с названиями заведений или особого реестра не будет. Выплаты будут производиться по МСС-кодам. Каждое направление бизнеса в Украине имеет свой МСС-код. Он предоставляется предпринимателям при регистрации и установлении платежного терминала. Для каждой компании этот код индивидуален.

Также эти коды предоставляются на отдельные виды бизнеса: кинотеатры, литературные магазины, авиабилеты, железнодорожный транспорт, спортивные залы и т.д. Поэтому эту тысячу можно потратить только на предприятия, имеющие у себя платежные терминалы с такими МСС-кодами.

Кроме того, заработает сайт, где можно будет увидеть заведения, где можно рассчитаться тысячей за вакцинацию.



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