НБУ повысил учетную ставку до 9% из-за высокой инфляции

Национальный банк Украины в пятый раз с начала года поднял учетную ставку - с 8,5% до 9,0%. Причиной такого решения по-прежнему является высокая инфляция.

Об этом на брифинге в четверг объявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

"Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до цели 5%", - заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время брифинга.

Пик инфляционного всплеска пройден, и инфляция снижается медленнее, чем ожидалось в НБУ. В октябре рост потребительских цен притормозил до 10,9% в годовом измерении, в ноябре инфляция продолжила замедляться, но недостаточно.

"Инфляция снижается медленно вследствие ряда факторов. В частности, усиливается давление на цены все более широкого перечня товаров и услуг потребительского набора из-за вторичного эффекта от удорожания продовольственных товаров и энергоносителей. Также инфляцию подпитывает увеличение расходов бизнеса на логистику и оплату труда. Кроме того, несмотря на незначительное ухудшение потребительских настроений и карантинные ограничения, внутренний потребительский спрос остается устойчивым. "В результате текущая траектория инфляции остается выше, чем предполагалось октябрьским макропрогнозом Национального банка", - заявили в НБУ.

Регулятор считает, что инфляция весь 2022 год будет уменьшаться, но при необходимости НБУ готов и дальше продолжать ключевую ставку.

Следующий пересмотр учетной ставки намечен на 20 января.

Напомним, что с июня 2020 года по март 2021 года учетная ставка на Украине находилась на рекордно низком уровне 6,0%. В начале марта НБУ повысил ее до 6,5%, в апреле – до 7,5%, в июле – до 8%, в сентябре – до 8,5%.

Учетная ставка НБУ – это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка самая низкая среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.