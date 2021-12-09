Киевсовет сегодня не стал рассматривать передачу "Экопарка Осокорки" под застройку

Вопрос сняли с рассмотрения, но запланировали на 16 декабря.

Киевсовет на заседании 9 декабря не стал рассматривать передачу "Экопарка Осокорки" под застройку. Об этом сообщает внештатный корреспондент LB.ua.

Этот вопрос был включен в повестку дня вчера. По данным источников LB.ua, за включение в повестку дня якобы собирал подписи глава экологической комиссии и представитель "Столица групп" в Киевсовете Денис Москаль. "Столица групп" является застройщиком экопарка.

7 декабря Москаль собирал подписи, и 8 декабря, накануне сессии, вопрос появился в неотложных – то есть тех, которые вне заявленной повестки дня.

После огласки в соцсетях и СМИ проект сняли с рассмотрения. Будет создана комиссия, в которую войдут все заинтересованные депутаты и фракции, чтобы обсудить проект. И 16 декабря его все же вынесут на запланированную сессию.

Напомним, на месте зеленой зоны на столичных Осокорках остались недостроенные обанкротившимся банком "Аркада" жилые комплексы. Скандальный ЖК "Патриотика на озерах" предусматривает застройку территории между озерами Тягле и Небреж, против чего многие годы выступают жители района и представители инициативы "Экопарк Осокорки".

Вчера выяснилось, что на сайте Киевского горсовета появился проект о решении социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", ЖК "Патриотика" и ЖК "Патриотика на озерах" согласно Меморандуму от 7 апреля 2021 года.

Согласно документу, городские власти отказываются от ряда апелляционных и кассационных исков относительно земельного участка Экопарка "Осокорки" и передают земли застройщику.