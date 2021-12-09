Для получения 1000 гривен за вакцинацию на первом этапе нужно подать заявку до 29 декабря

Для получения выплат в программе "еПоддержка" на первом этапе необходимо подать заявку в "Дии" до 29 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Уже с 19 декабря, как и планировалось, полностью вакцинированные украинцы смогут получить по 1000 гривен на расходы, которые поддержат украинский бизнес.

"На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря через приложение Дия. Украинцы смогут оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально для выплат. Оформление карты «еПоддержка» бесплатно и без платы за обслуживание. Потратить 1000 грн можно будет на определенный перечень услуг", – отметил глава правительства.

Напомним, вчера закон о направлении средств на программу "еПоддержка" был подписан президентом. 1000 гривен с виртуальных карт можно потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кино, театр, музей, концертный зал или для поездок внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также на приобретение книг.

Зарегистрированные в "Дии" после проверки на соответствие установленным критериям смогут открыть виртуальный счет в онлайн-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у участвующего в программе субъекта.

По предварительным подсчетам, это более 6000 предприятий в сфере культуры, спорта и пассажирских перевозок.

Денежные средства нужно потратить в течение четырех месяцев со дня начисления.